Schorndorf: Stadtmarkt mit Shoppen und vielen Events - Riesenandrang erwartet

„Endlich wieder ein echter Stadtmarkt“, freut sich Lars Scheel, Leiter des Schorndorfer Tourismus und Citymanagements. Nach dem „Stadtmarkt light“ im vergangenen Jahr, der wegen Corona noch in abgespeckter Form über die Bühne gehen musste, gibt es an diesem Sonntag, 30. Oktober, von 11 bis 17.30 Uhr in der Innenstadt wieder das volle Programm: ein Stadtmarkt mit offenen Geschäften (von 12 bis 17 Uhr), einem Krämermarkt, einem Bücher- und einem Kinderflohmarkt sowie vielen Events für Familien.

60 Marktbeschicker beim Krämermarkt

60 Marktbeschicker haben sich für den Krämermarkt in der Gottlieb-Daimler-Straße, Johann-Philipp-Palm-Straße und auf dem Marktplatz angemeldet. 90 Geschäfte werden ab 12 Uhr ihre Ladentüren mit der Hoffnung auf viele Kunden öffnen. Das Wetter wird aller Voraussicht nach gut, 18 Grad und Sonne sind für Sonntag angekündigt. Beste Voraussetzungen also, dass der Stadtmarkt ein Erfolg wird. 25.000 Besucher und Besucherinnen waren 2021 ermittelt worden, auf ähnlich hohe Besucherzahlen hofft Lars Scheel auch in diesem Jahr.

Bücherflohmarkt in der Neuen Straße

Bücherratten sind jedenfalls schon mal gut aufgehoben auf dem Bücherflohmarkt, bei dem in der Neuen Straße an Ständen über eine Länge von insgesamt 70 Metern Lesefutter, DVDs, CDs und alte Platten angeboten werden. Treffpunkt zum Kinderflohmarkt für Verkäufer und Verkäuferinnen bis 14 Jahre ist um 9.30 Uhr am Eselsbrunnen.

Ansonsten ist für Kinder vor allem der Untere Marktplatz angesagt. Unter dem Motto „Halloween“ wird dort zum Kinderschminken und Kürbisschnitzen geladen. Volker Jokiel, Gewinner des Riesenkürbis-Schnitzwettbewerbs im Blühenden Barock vergangene Woche, wird vor Ort besondere Kürbisgesichter schnitzen. Neben Haarmascara und Glitzertattoos gibt es für Kinder auch eine Fledermaus-Rallye, bei der in den Schaufenstern der teilnehmenden Ladengeschäfte (Ama Deli, Modehaus Bantel (Wallstraße/Eingang Kinderbekleidung), Betten Veil, Carl Max Meyer, Modehaus Schill und Spielwaren Wiedmann) nach Fledermäusen gesucht wird.

Jede richtig ausgefüllte Quizkarte nimmt am Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es eine 100-Euro-Wertkarte fürs Oskar-Frech-Bad, eine Tageskarte ins Oskar-Frech-Bad inklusive Handtuch, eine Familienkarte für die Forscherfabrik und Stadtgutscheine im Wert von zehn Euro. Auch ein Karussell (Twister) steht auf dem Unteren Marktplatz. Die Autohäuser locken mit ihren Neuheiten zum Archivplatz, wo eine Autoschau zu sehen ist.

Umleitungen und Sperrungen

Während des Stadtmarktes sind der Untere Marktplatz, die Gottlieb-Daimler-Straße, der Spitalhof, die Archivstraße, die Johann-Philipp-Palm-Straße, die Schulstraße und die Rosenstraße für Autos gesperrt. Wegen der Aufbauarbeiten darf auf dem Unteren Marktplatz ab Samstag, 29. Oktober, 16 Uhr, nicht mehr geparkt werden. Auf den übrigen Veranstaltungsflächen ist das Parken am Sonntag ab 5 Uhr morgens verboten.

Auch für Anlieger ist die Veranstaltungsfläche von 6 Uhr bis etwa 18.30 Uhr gesperrt. Im Notfall kann der Marktleiter unter Tel. 0 71 81/6 02-99 52 oder -99 53 jederzeit kontaktiert werden. Das Arnold-Parkhaus ist von 7.30 bis 22 Uhr geöffnet, das Künkelin-Parkhaus von 10.30 Uhr bis 18 Uhr. Im Bantel-Parkhaus kann von 10.30 Uhr bis 18 Uhr geparkt werden. Eine Ausfahrt ist jederzeit mit dem bezahlten Ticket möglich.