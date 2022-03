Schorndorf und seine Partnerstädte zeigen Flagge. Auf Initiative von Oberbürgermeister Bernd Hornikel haben er und die Stadtchefs der Schorndorfer Partnerstädte eine Resolution für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine unterzeichnet. „Nach zwei furchtbaren Weltkriegen war der Frieden in Europa die Hauptmotivation der Gründerinnen und Gründer unserer Städtepartnerschaften. Dieser Leitgedanke trägt unsere Freundschaft bis heute“, heißt es in der Resolution. Und weiter: „Mehr als 50