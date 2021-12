Ein 62-jähriger Fahrer eines VW Touran wollte am Mittwoch (15.12.) gegen 20.15 Uhr von einem Parkhaus ausfahren und missachtete beim Einfahren in die Schlichtener Straße die Vorfahrt einer BMW-Fahrerin. Das vermeldete die Polizei am Donnerstagmorgen.

Bei der Karambolage blieben die Fahrzeuginsassen unversehrt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 4000 Euro beziffert.