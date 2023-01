Schorndorf: Warum der Naturkinderladen „Liebevoll“ geschlossen hat

Noch sind die Schaufenster im Gebäude an der Ecke Marktplatz/Neue Straße in Schorndorf bestückt: nachhaltige Mode, Wollwalk-Mäntelchen, Lammfell-Babyschuhe, Stoffwindeln, Tragetücher, Schnuller oder plastikfreie Vesperdosen. Innen jedoch ist es dunkel und der Naturkinderladen „Liebevoll“ seit Anfang Januar geschlossen. Zunächst hing noch ein Zettel am Eingang: „Betriebsferien“. Aber auch als das Stück Papier nicht mehr an der Tür heftete, blieb es weiter dunkel im Geschäft. Die Gerüchte „Liebevoll ist pleite“ und „Es wurde Insolvenz angemeldet“ machten in der Stadt die Runde.

Was ist an den Gerüchten dran?

Nachgefragt bei Kagan Zinner, der das Geschäft im November 2020 eröffnet hatte, zeigt sich der gelernte Sozialtherapeut und Marketing-Mann überrascht: „Wie kommen Sie darauf, dass ich Insolvenz angemeldet habe?!“ Es sei von Anfang an klar gewesen, dass „wir nur zwei Jahre bleiben“.

Der Pachtvertrag des Ladens sei am 31. Dezember 2022 ausgelaufen. „Das war von vornherein klar, weil man zu jenem Zeitpunkt noch nicht wusste, was mit dem Gebäude geschehen soll“, so Zinner. Nun ist klar: Das Gebäude wird abgerissen. Tatsächlich soll das Gebäude schon seit Jahren wegen statischer Probleme, zu niedriger Deckenhöhen in den oberen Stockwerken und mangelnden Brandschutzes abgerissen werden (wir berichteten).

Für einen Neubau gab es bereits einen kleinen Architektenwettbewerb mit vier Beteiligten und einem Sieger: Der Vorschlag des Schorndorfer Architekturbüros Stammlers wurde damals vom Gestaltungsbeirat der Stadt ausgewählt. An der Größe – das bestehende Gebäude hat drei Vollgeschosse mit einer Gesamtfläche von 1200 Quadratmetern – wird sich nicht viel ändern: Ein Neubau muss sich in die umliegende Bebauung einfügen. Die Mieter in den Wohnungen sind längst ausgezogen, einen Zeitplan für die Baumaßnahmen aber gibt es noch immer nicht: Aus einem Gespräch mit dem Hauseigentümer weiß Gabriele Koch, Wirtschaftsförderin der Stadt Schorndorf, dass dieser noch immer einen Käufer sucht. Ganz unproblematisch ist die Lage des Gebäudes für Investoren nicht: Es fehlt die Möglichkeit für Stellplätze.

Zinner zum Lockdown: „Ja, es war wirklich eine sehr schwere Zeit“

Kagan Zinner blickt zurück: „Wir haben im November 2020 in Schorndorf eröffnet und ab dem 16. Dezember 2020 wie alle anderen Händler und Gastronomen mit dem zweiten Lockdown zu kämpfen gehabt. Und ja, es war wirklich eine sehr schwere Zeit.“ Seither hätten sich Handel und Gastronomie seiner Meinung nach nicht mehr erholt. „Mit den gestiegenen Energiekosten und den erheblichen Preissteigerungen wurde der Betrieb des Ladens zusätzlich erschwert. Wie wir wissen, haben es im Moment alle Unternehmer schwer.“

Ein Standortwechsel ist zu den jetzigen Bedingungen laut Zinner sehr fraglich und unwirtschaftlich. „Wenn man sich mal die Zahlen in Baden-Württemberg und ganz Deutschland ansieht, muss man sich wirklich fragen, ob der Einzelhandel noch eine gesunde Zukunft vor sich hat. Wir haben da große Bedenken. Darum haben wir beschlossen, den Betrieb komplett einzustellen.“ Aber Kagan Zinner möchte die Zeit in Schorndorf nicht missen: „Wir hatten trotz der ganzen Erschwernisse eine wirklich schöne Zeit in Schorndorf, haben viele tolle, interessante und besondere Bekanntschaften gemacht. Wir wünschen den Menschen, den Unternehmern und den Gastronomen alles Gute und bedanken uns für die tolle Unterstützung.“