Schorndorf: Warum ein Bauzaun Pendler beim Bahnhof behindert

Baumaschinen und ein Bauzaun haben am Dienstag (29. Novemmber) Reisende und Pendler in Schorndorf behindert, die vom Bahnhof aus in die Innenstadt gehen wollten. Nach Angaben der Stadtverwaltung handelt es sich um Kanalbauarbeiten der Deutschen Bahn, bei denen aber zunächst nicht gegraben werden muss.

Die Flächen wurden für Kanalspülfahrzeuge und Untersuchungsfahrzeuge frei gehalten. Der Zebrastreifen wurde aus diesem Grund verlegt. An diesem Abend sollen die Arbeiten abbgeschlossen sein.