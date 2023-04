Schorndorf: Warum eine alleinerziehende Mutter vom Kita-Alltag gefrustet ist

Wer genau rechnen muss, um über die Runden zu kommen, ist derzeit nicht zu beneiden. Lebensmittel, Kleider, Benzin: Fast alles ist teurer geworden. „Mir fehlen jeden Monat mehr als 300 Euro“, sagt Melanie Staudenmaier, alleinerziehende Mutter von vier Kindern zwischen sechs und 18 Jahren. Ende des Jahres hatte sie deshalb ihren Job als Physiotherapeutin auf 37 Stunden aufgestockt. Doch dann wurde sie durch die eingeschränkten Öffnungszeiten in ihrer Kita ausgebremst. Krankheiten der Erzieherinnen, Personalmangel: Die Stadt schlug Alarm. „Gleich im Januar musste ich meinem neuen Chef sagen, ich schaffe das nicht. Höchstens 35 Stunden, wenn’s gut läuft“, erzählt Melanie Staudenmaier. Mit ihrem Chef habe sie sich dann auf 32 Stunden geeinigt. Mehr sei ihm zu unsicher gewesen. Damit verdient die Physiotherapeutin aber weniger als geplant.

Fürs Essen zahlen trotz geschlossener Kita? „Eine Frechheit“

Schließungen wegen Streik, verschlossene Kita-Türen wegen pädagogischer Tage des Personals: Immer wieder musste Melanie Staudenmaier in den vergangenen Wochen ohne Kindergarten klarkommen. Auch deshalb reagiert sie wohl besonders sensibel darauf, dass Eltern auch bei geschlossenen Kitas das Essensgeld für ihre Kinder bezahlen müssen. Zwar wurde kürzlich zumindest eine partielle Rückerstattung des Essensgeldes beschlossen. Das heißt: Kann ein Kind wegen Krankheit, Urlaub oder anderem nicht in die Kita kommen, bekommen die Eltern die Hälfte des Essensgeldes zurück. Das allerdings erst nach drei zusammenhängenden Tagen und eben auch nur 50 Prozent dessen, was sie bezahlt haben. Streiktage sind von der Regelung ausgenommen.

Trotz des partiellen Entgegenkommens seitens der Stadt empfindet Melanie Staudenmaier die Regelung als „eine Frechheit“. Mit einem besonderen Vorschlag hat sie sich deshalb an die Stadtverwaltung gewandt. Wenn sie das Essen schon bezahlen müsse, würde sie es gern zum nächsten Streik, pädagogischen Tag oder auch während ihrer eigenen Urlaubszeit abholen, schreibt sie in einer Mail. Und bittet darum, ihr mitzuteilen, wo und wann sie das Essen abholen könne: „Direkt in der Kita oder beim Zulieferer oder bei der Stadt?“ Bisher habe sie für das Essen ihres Kindes an manchen Tagen zweimal bezahlt. Einmal für das nicht eingenommene Essen in der Kita und dann auch noch für das, was sie dann selbst kochen musste, respektive dem Babysitter an zusätzlicher Kostgebühr bezahlen musste. „So war das ja, glaube ich, nicht vorgesehen“, schreibt Staudenmaier erbost.

Die Stadt hat die Idee erwartungsgemäß zurückgewiesen. „Leider ist das so nicht möglich“, erklärt Erster Bürgermeister Thorsten Englert auf Anfrage der Zeitung. Die verschiedenen Komponenten wie Salat, geschnittenes Obst, Nudeln, Fleisch und Gemüse würden auf einzelne Teller verteilt. Zudem müssten bei einer Abholung Hygienestandards beachtet werden. Daher könne eine Ausgabe an die Eltern nicht erfolgen.

Melanie Staudenmaier hat die Absage zur Kenntnis genommen. Ärger ist sie gewohnt. Als Mutter von vier Kindern musste sie jahrelang keine Kindergartengebühren zahlen, bis, ja bis sie schließlich einen Bescheid mit der Aufforderung zu einer ganz dicken Nachzahlung bekam. Was sie nicht wusste: Ende 2021 hatte der Gemeinderat beschlossen, dass in Schorndorf ab Januar 2022 die Kitagebühren fürs vierte Kind in einer Familie wieder den Eltern aufgehalst werden. Zwar habe sie einen Gebührenbescheid bekommen, erzählt Melanie Staudenmaier. Den habe sie aber nicht beachtet, weil sie auch schon in der Zeit, in der der Kitabesuch für ihr Kind gebührenfrei war, pro forma Gebührenbescheide erhalten habe. Als im September dann die erste Mahnung kam, sei sie zunächst noch von einem Missverständnis ausgegangen. Doch dann sei sie eines Besseren belehrt worden.

Melanie Staudenmaier muss die Rückstände zurückzahlen, gewünscht hätte sie sich aber, dass die Stadtverwaltung sie früher darauf aufmerksam gemacht hätte. Finanziell, sagt sie, komme sie derzeit am Ende auf null. „Aber wenn ich jetzt die Kitagebühren zurückzahlen muss, geht es ins Minus.“

Aufstocken will sie erst, wenn ihre Tochter in die Schule kommt

Gern würde sie ihre Arbeit wieder aufstocken. Auch ihr Chef, sagt sie, wartet darauf. In den städtischen Kitas läuft die 50-Stunden-Betreuung aus, neue Verträge über die Höchststundenzahl werden nicht mehr abgeschlossen. Aktuell prüft die Stadt unter den Kindergarten-Eltern die Bereitschaft, ob sie auf eine 40-Stunden-Betreuung reduzieren wollen. Melanie Staudenmaier hat noch einen Bestandsvertrag, kann eigentlich auf die lange Betreuung ihrer Tochter pochen. Doch das Kind kommt nach den Sommerferien in die Schule. Und bis dahin, sagt Melanie Staudenmaier, wolle sie ihre Stundenzahl lieber nicht aufstocken.