Schorndorf: Warum es plötzlich einen Mangel an Hautärzten und Augenärzten gibt

Dass die meisten Hautärzte überlastet sind und keine neuen Patienten mehr annehmen, ist für die Betroffenen ein echtes Ärgernis. Kaum einer hat deshalb verstanden, dass laut Berechnung des zuständigen Landesausschusses die Menschen im Kreis mit Hautärzten bis vor kurzem sogar überversorgt sein sollten und jemand wie der Schorndorfer Arzt Claus Zeyher, der als fertiger Dermatologe um einen Kassensitz kämpft, bisher nicht zum Zug gekommen ist.

Die Zulassungsbeschränkungen entfallen

Nun hat der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen Baden-Württemberg seine Einschätzung revidiert. Allerdings nicht aufgrund von lästigen Wartezeiten der Patienten oder etwa des Antrags auf Sonderzulassung von Dr. Zeyher, sondern schlicht aufgrund der Tatsache, dass die Zahl der Einwohner im Kreis gestiegen ist.

Damit gibt es bei den Hautärzten und Augenärzten im Kreis statistisch gesehen keine „Überversorgung“ mehr, die mit früheren Beschlüssen angeordneten Zulassungsbeschränkungen entfallen. Wer sich bewerben will, muss schnell sein: Es gilt eine Bewerbungsfrist bis einschließlich 26. April. Wahnsinnig attraktiv indes sind die Angebote nicht: Vergeben werden in beiden Fällen keine ganzen Arztsitze, sondern nur halbe Versorgungsaufträge.

Die Ärzteschwemme ist ausgeblieben

Der Hintergrund: Wie berichtet, wurden in Sachen Ärzteversorgung Anfang der 90er Jahre für die ambulant tätigen Ärzte und Ärztinnen Kontingente festgelegt. Damals sei man von einer Ärzteschwemme ausgegangen, mehrere Maßnahmen habe es gegeben, um den Kostenanstieg im Gesundheitswesen zu begrenzen und den Beitragssatz stabil zu halten, so Kai Sonntag, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Für den Rems-Murr-Kreis und die Dermatologen liegt die Verhältniszahl („Schlüssel“) bei 35.868: Wenn auf 35.868 Einwohner statistisch im Rems-Murr-Kreis ein Hautarzt in Vollzeit kommt, wird ein Versorgungsgrad von 100 Prozent erreicht. Ab 110 Prozent gilt ein Bereich für diese Fachgruppe als überversorgt, was zur Folge hat, dass kein neuer Arzt eine Praxis eröffnen und eine Praxis sich auch nicht erweitern darf. Das war auch bei den Dermatologen und den Augenärzten im Kreis bei der letzten Berechnung (21.10.2022) der Fall.

Am 1. März ist nun die nächste Berechnung erfolgt, und siehe da: Die Zahl der Menschen im Kreis hat sich erhöht, weshalb nun auch mehr Haut- und Augenärzte zugelassen werden. Dass lediglich halbe Arztsitze vergeben werden, hat Pressesprecher Kai Sonntag zufolge damit zu tun, dass sich die Einwohnerzahl im Rems-Murr-Kreis nur leicht erhöht hat und der Kreis damit gerade so unter die 110-Prozent-Grenze gerutscht ist.

Eine neue Praxis wird es wahrscheinlich nicht geben

Bis heute gibt es Sonntag zufolge übrigens keinen wissenschaftlich anerkannten Ansatz für die Berechnung der Kontingente. Dieses Mal führte die Berechnung aber zu einer partiellen Öffnung des Kreises. Konkret bedeutet das, dass wahrscheinlich keine neue Arztpraxis entstehen wird, sondern in einer bestehenden Praxis ein Arzt oder eine Ärztin in Teilzeit angestellt werden oder ein Praxispartner in Teilzeit einsteigen könnte. Die dritte Möglichkeit: Ein Mediziner könnte zum einen Teil Kassenpatienten behandeln und zum anderen Teil Privatpatienten.

Bei der Nachbesetzung der freien Sitze werden laut Sonntag zuerst die Job-Sharer berücksichtigt und unter ihnen vor allem diejenigen, die schon am längsten warten. Bei einem Job-Sharing nimmt der Inhaber eines vorhandenen Arztsitzes einen zweiten Arzt mit in die Praxis. Eine Rolle bei der Vergabe spielen auch der Ort und die Qualität der Praxis.