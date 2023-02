Schorndorf: Warum in der Altstadt immer mehr Läden montags geschlossen bleiben

Die meisten Kunden lieben lange Öffnungszeiten. Doch für den inhabergeführten Einzelhandel wird es immer schwerer, den Laden an sechs Tagen in der Woche offen zu halten. Einzelhändler wie Roland Veil von Betten Veil und Günter Salomon vom Juwelier Greiner haben inzwischen montags geschlossen – und sie haben auch nicht vor, das so schnell wieder zu ändern.

Der größte Druck ist Personalmangel

Es gibt viele Gründe, doch der größte Druck und Grund für die Entscheidung war für Roland Veil der Personalmangel. Im September war eine Mitarbeiterin in Ruhestand gegangen, ersetzen konnte er sie nicht. In seinem Bettengeschäft werde von den Kunden aber eine kompetente Beratung erwartet, sagt Veil.

Ohne eine Fachkraft sieht er sich dazu schlicht nicht in der Lage, die Öffnungszeiten aufrechtzuerhalten. So entschloss man sich bei Betten Veil zu einem freien Tag. Auch wenn der schwächste Tag in der Woche laut Veil eigentlich der Mittwoch ist, ist jetzt montags geschlossen, um Inhabern und Mitarbeitern ein verlängertes Wochenende möglich zu machen.

Immer mehr Möbelhäuser sind montags geschlossen

Ein guter Nebeneffekt des freien Montags: Die Ladenbeleuchtung bleibt aus. Das ist gut für seinen Geldbeutel und schont die Umwelt, weshalb inzwischen auch immer mehr große Möbelhäuser montags zu lassen. Roland Veil will jetzt erst mal am freien Montag festhalten und derzeit mit der Suche nach einer neuen Mitarbeiterin abwarten. Durch die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg und die hohen Energiekosten sei die Geschäftslage unbeständig geworden, die Leute seien beim Geldausgeben zurückhaltend. Zudem hätten die meisten Kunden die neuen Verkaufszeiten akzeptiert.

Der Chef ist froh, dass er keine 60-Stunden-Woche mehr hat

Das sagt auch Günter Salomon, Inhaber des Juweliergeschäfts Greiner. Nach Corona ist er zu den Öffnungszeiten vor der Pandemie nicht mehr zurückgekehrt. Stattdessen reduzierte er seine Öffnungszeiten von 45 auf 33 Stunden. Montags bleibt sein Laden ganz geschlossen. Seine Kunden, erzählt er, richteten sich nach den neuen Öffnungszeiten, und als Chef eines inhabergeführten Geschäftes sei er froh, keine 60-Stunden-Woche mehr zu haben. „Man hat durch Corona gemerkt, dass es auch mit weniger geht“, meint er. Auch weil die Leute seinen Laden gezielt aufsuchten, funktionieren die neuen Öffnungszeiten aktuell gut bei ihm. Die weitere Entwicklung wartet er ab.

Das Bettengeschäft, der Juwelier, das Schuhgeschäft Moser gegenüber, Jakobs Concept-Store in der Neuen Straße: Es werden immer mehr, die montags geschlossen haben. Eigentlich müsste die Entwicklung für das Schorndorfer Tourismus und Citymanagement (TuC), das um einheitliche Öffnungszeiten wirbt, ein Ärgernis sein. Doch TuC-Chef Lars Scheel hat Verständnis dafür. „Energiekosten, Personalnot, ein verändertes Kundenverhalten: Da kommen ein paar Dinge zusammen“, weiß Scheel.

Im vergangenen Jahr habe sich das Kaufverhalten verändert. „Shoppen ist eine Freizeitaktivität geworden.“ Der Samstag gewinne Jahr für Jahr mehr an Bedeutung, die Wochentage würden dagegen unwichtiger. Für Scheel ist es deshalb nachvollziehbar, dass Einzelhändler montags den Laden zulassen. Deutschlandweit, sagt er, hätten da ja auch die Möbelhäuser geschlossen.

Neue Frequenz am Samstag ab 16 Uhr?

Dabei hofft er aber auf den Ausgleich am Samstag. „Ich finde die Tendenz nicht schlimm, wenn dafür der Samstag genutzt wird“, sagt er. An den Samstagen vor Ostern und im Advent lohnt es sich seiner Meinung nach für die Geschäfte, auch nach 14 Uhr offen zu haben. Ein Problem sei das Durcheinander bei den Öffnungszeiten, sagt er, wohl wissend, dass er beim Versuch, die Betriebe auf gemeinsame Öffnungszeiten einzuschwören, auf verlorenem Posten steht. Für die Zukunft setzt der TuC-Leiter auf gemeinsame Aktionen an besonderen Samstagen, die den Einzelhändlern Frequenz bringen sollen.

Mit längeren Öffnungszeiten am Samstag hat Roland Veil schon Erfahrung. Aus seiner Sicht hängt der Erfolg der Samstagnachmittage allerdings vom Standort ab. Früher war sein Bettenladen an normalen Samstagen bis 16 Uhr und im Advent bis 18 Uhr geöffnet. Später reduzierte er die Öffnungszeiten um jeweils zwei Stunden. Gleichwohl ist er offen für einen neuen Versuch: Am Samstagnachmittag gebe es ab 16 Uhr nochmals Frequenz. „Ich denke, das ist eine Richtung, die man verfolgen muss.“

Samstagnachmittags länger offen lassen? Da sagt Günter Salomon schon jetzt klar Nein. Nach dem Wochenmarkt sei die Stadt verwaist, sogar vor Weihnachten sei ab 15 Uhr nichts mehr los in der Stadt. Zudem bräuchten auch die kleinen Einzelhändler, die die Stadt am Laufen halten, ihre Freizeit. „Beim ersten Lockdown brach eine Welt zusammen“, sagt er. „Aber es muss nicht immer mehr sein.“

Wer das Handtuch geworfen und wer eröffnet hat

Eine ganze Reihe von Betrieben hat 2022 das Handtuch geworfen. Im Dezember schloss Cabrio-Moden in der Johann-Philipp-Palm-Straße, kurz davor war Mode Gieck am Karlsplatz ausgezogen. Galerie und Kerzenladen Feuer und Flamme gab auf, außerdem der Kleiderladen Liebevoll und das Atelier Cosmo. Nach dem Auszug der Corona-Teststation steht auch der ehemalige Kleiderladen Bonita bei Schuh Moser wieder leer, der Klamottenladen Skurril ist auf dem Sprung aus der Gottlieb-Daimler-Straße in den neuen Concept-Store am Karlsplatz. Dort hat vor kurzem nicht nur ein Café samt Rösterei eröffnet, sondern auch einen Beautybereich inklusive Dessousgeschäft im ersten Stock.

In die Arnold-Galerie zog ein Gemüseladen ein, die Bäckerei Maurer zog in die Räume, die das Textilgeschäft Regro frei gemacht hatte. Seit November hat Schorndorf mit Fielmann seinen achten Optiker, und am unteren Ende der Gottlieb-Daimler-Straße eröffnete vor Weihnachten ein christliches Buch-Café.

Kurz darauf schloss der Buchladen bis zur endgültigen Eröffnung nochmals seine Pforten. „Das große Kommen und Gehen durch Corona hatten wir aber nicht“, resümiert Scheel. Was aus seiner Sicht an Schorndorfs größtem Vorteil liegt: Viele Betriebe in der Stadt sind noch immer inhabergeführt.