Schorndorf: Warum jetzt auch noch die Künkelinstraße gesperrt werden muss

Wieder eine Straßensperrung in Schorndorf: Noch ist die Waiblingerstraße wegen Sanierungsarbeiten halbseitig gesperrt und die Weilerstraße hinter dem Röhm-Areal ganz, weil die Remstalwerke Leerrohre verlegen, weswegen auch die Hohenstaufen-, Luther-, Augusten- und Heinrich-Talmon-Groß-Straße bis 23. Dezember von Straßensperrungen betroffen sind.

Und jetzt ist auch noch die Künkelinstraße zwischen Mittwoch, 16. November, 7 Uhr und Donnerstag, 17. November, 9 Uhr, auf Höhe der Hausnummer 2 für den Verkehr gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Grund sind Arbeiten an den Kabelschächten der Telekom.

So verlaufen die Umleitungen

Die Künkelinstraße bleibt befahrbar, sie kann am Güterbahnhof allerdings nur nach rechts in die Rosenstraße verlassen werden. Wer Richtung Kino, also nach links fahren möchte, muss die Künkelinstraße bereits vor dem Feuerwehrhaus nach links in die Ulrichstraße verlassen und über die Urbanstraße in die Rosenstraße fahren.

Von der Langen Straße aus kommend, führt die Umleitung dann rechts in die Rosenstraße über die Urbanstraße und Burgstraße wieder auf die Künkelinstraße, Ulrichstraße und Urbanstraße bis zurück in die Rosenstraße.

Die Umleitungen sind ausgeschildert, um Beachtung wird gebeten.