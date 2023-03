Schorndorf: Warum Stadtrat Andreas Schneider plötzlich aus dem Gemeinderat will

Vor einem guten Jahr wollte er noch Oberbürgermeister in Schorndorf werden, jetzt will Andreas Schneider ganz aus der Kommunalpolitik aussteigen. Doch mit Frust um die verlorene OB-Wahl, betont der Stadtrat, habe sein Antrag an den Gemeinderat nichts zu tun: „Die Niederlage habe ich verkraftet.“ Schneider will aus dem Gremium ausscheiden, weil ihm daran liegt, seine betagten Eltern unterstützen zu können. Das Ehrenamt, so die Begründung in seinem Antrag, behindere ihn erheblich in der Fürsorge für die Familie. In seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 16. März, wird der Gemeinderat darüber entscheiden, ob Schneider zum 31. März den Gemeinderat verlassen kann.

Streitpunkt: „Städte Sicherer Hafen“

Seit 2014 hat Andreas Schneider in der Schorndorfer Kommunalpolitik mitgemischt. Erst in der Grünen-Fraktion, seit 1. Juli 2022 als Hospitant bei der CDU. Weil ihm bei den Grünen die politische Substanz fehlte, verließ er die Fraktion im Januar vor zwei Jahren – und wenig später nach 23 Jahren auch die Partei als politische Heimat. Mitgrund für die Trennung war damals die unleidige Diskussion um Schorndorfs Beitritt zum Bündnis „Städte Sicherer Häfen“. Mit seiner These, die „Initiative Seebrücke“ und ihre lokalen Gruppen seien zu einem großen Teil von linksradikalen und verfassungsfeindlichen Akteuren dominiert, hat er nicht nur den Gemeinderat gespalten, sondern auch seine Fraktion, für die irgendwann „ein einvernehmlicher Arbeitsmodus nicht mehr gewährleistet war, um damit zielführende Fraktionsarbeit zu generieren“, wie es damals in einer Pressemitteilung der Grünen hieß.

Mit Andreas Schneider scheidet jetzt aber nicht nur ein erfahrener Kommunalpolitiker aus dem Gemeinderat aus, sondern auch ein Querkopf, der für seine kritischen Wortmeldungen, seine direkte und kompromisslose Art bekannt ist. Er selbst glaubt nicht, dass ihm die Gemeinderatsarbeit fehlen wird: „Meine Eltern sind mir wichtiger.“ Als politischer Mensch, kündigt der Endvierziger an, werde er aber weiter in Schorndorf mitmischen. Dass bei ihm – nach der verlorenen OB-Wahl in Schorndorf und dem schlechten Abschneiden bei der Bürgermeisterwahl im Lorch im Februar 2020 – kommunalpolitisch die Luft raus ist, das sieht Schneider nicht. Vielmehr sei er ein Mensch, der Prioritäten setzt, „und das ist jetzt meine Familie.“ Ob er im Falle seiner Wahl auch als Oberbürgermeister zurückgetreten wäre, zu diesem Gedankenspiel will sich Schneider nur insoweit äußern: „Im Wahlkampf war das noch nicht abzusehen.“

Um möglichen Gerüchten und Mutmaßungen vorzubeugen, sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat habe etwas mit der Zusammenarbeit in der CDU-Fraktion zu tun, betont er auf Anfrage, dass es sich „in menschlicher Hinsicht um eine ausgesprochen freundliche Fraktion“ handele, „in der man respektvoll und freundlich miteinander umgeht und auch mit mir umgegangen ist“. Das sei, legt Schneider nach, bekanntlich nicht in allen Fraktionen im Schorndorfer Gemeinderat der Fall.

Auch inhaltlich habe er sich in der Schorndorfer CDU, in der er sich auch mehr Einfluss bei politischen Themen wie Klimaschutz, Stadtentwicklung und Verkehr erhofft hatte und seine Versprechen aus dem OB-Wahlkampf einlösen wollte, „in sehr hohem Umfang wiedergefunden“. In der Fraktion, so Schneiders Erfahrung, dürfe jeder angstfrei seine Meinung äußern und abstimmen. Fraktionsvorsitzender Hermann Beutel hat er in den vergangenen Monaten „als vollkommenen Demokraten“ erlebt. Und so lautet Schneiders Fazit nach einem Dreivierteljahr in den Reihen der CDU: „Die Zeit in der Fraktion habe ich echt genossen.“

CDU: Bedauern und Bewunderung

Auch Hermann Beutel, Fraktionsvorsitzender der CDU, bedauert, dass Andreas Schneider der Kommunalpolitik den Rücken kehren will und nicht wenigstens noch bis zur Kommunalwahl 2024 dabeibleiben möchte. Mit seiner Erfahrung als Sozialarbeiter habe er die Fraktion mit seinem kritischen Blick im Fachbeirat Integration gut vertreten. Doch Beutel sagt auch: „Wir bewundern es, dass er als Vollblutpolitiker aufhört, um seine Eltern zu unterstützen.“

Allerdings wird es nicht in der CDU-Fraktion, sondern bei den Grünen einen Nachrücker für Andreas Schneider geben, weil dieser bei der Kommunalwahl 2019 für die Grünen kandidiert hat. Nachrücker auf der Liste ist – nach Auskunft der zuständigen Fachbereichsleiterin Sonja Schnaberich-Lang – Joe Saling, Tontechniker und ehrenamtlich engagiert in der Sektion Musik im Kulturforum.