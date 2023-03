Schorndorf: Was bei der Klimaakademie (25.03.) zu lernen ist

Klimakrise und globale Gerechtigkeit: Was ist die Klimakrise und was bewirkt sie – hier und an anderen Orten der Welt? Was ist Klimagerechtigkeit? Welchen Einfluss haben Bäume auf die Klimakrise? Wie reduzieren sie den CO2-Gehalt in der Atmosphäre? – Um diese und ähnliche Fragen geht es bei der Klimaschutzveranstaltung Plant-for-the-planet-Akademie an der Künkelinschule am 25. März. Auf einem eintägigen Workshop lernen Kinder von anderen Kindern, was die Klimakrise ist, und man erfährt, wie man selbst Vorträge halten kann, um auf das Thema aufmerksam zu machen.

Baumpflanzaktion in Schornbach

Ansprechpartnerin für die Akademie in Schorndorf ist Bettina Penzkofer. Sie beschreibt den Ablauf: „Die Akademie beginnt mit einem Vortrag über die Klimakrise, (fehlende) Klimagerechtigkeit und die Entstehung und Aktivitäten der Plant-for-the-Planet-Organisation. Gehalten wird der Vortrag von Jugendlichen, die selbst auf solch einer Akademie zu Klimabotschaftern ausgebildet wurden. Im Anschluss wird das Thema Klimagerechtigkeit in Kleingruppen weiter vertieft. Dort findet auch ein Rhetorik-Training statt, um die Kinder für eigene Vorträge zu motivieren.“

Nach dem gemeinsamen Mittagessen fahre man mit dem Bus nach Schornbach. „Dort werden wir unter der Leitung von Förster Julian Schmitt Bäume pflanzen.“ Nach der Rückkehr an die Künkelinschule werden noch Ideen für Aktionen entwickelt, mit denen die Kinder selbst aktiv für den Klimaschutz werden können.

„Zum Abschluss gibt es dann noch einmal den Vortrag für die Eltern der teilnehmenden Kinder.“

Am Ende der Akademie werden die Schülerinnen und Schüler als Botschafter für Klimagerechtigkeit ausgezeichnet. Plant-for-the-Planet wurde 2007 von dem damals neunjährigen Felix Finkbeiner gegründet.

Nach seinem Referat zur Klimakrise rief er seine Mitschüler dazu auf, in jedem Land der Erde eine Million Bäume zu pflanzen. Inspiriert wurde er von der Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai, die zusammen mit vielen anderen Frauen über 30 Millionen Bäume in Afrika gepflanzt hat.

Mit Hilfe von engagierten Erwachsenen, die Felix in seiner Idee unterstützt haben, ist die Organisation zu einer großen Bewegung angewachsen, die nicht nur ein großes Aufforstungsprojekt auf der Halbinsel Yucatan betreibt, sondern auch Kinder in vielen Ländern (auch im globalen Süden) zu Klimabotschaftern ausbildet.