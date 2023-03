Schorndorf: Was der Krämermarkt bei strahlendem Wetter zu bieten hatte

Wenn der Duft von gebrannten Mandeln und Zuckerwatte um diese Jahreszeit in Schorndorf einem in die Nase zieht, dann kann dies nur eines bedeuten: Es ist Krämermarkt-Zeit. Bei strahlendem Sonnenschein – passend zum meteorologischen Frühlingsbeginn – boten rund 70 Marktbeschickerinnen und -beschicker aus dem ganzen Bundesgebiet am Mittwoch (1.03.) ihre Waren feil.

Von Heimtextilien, Küchenbedarf, Lederwaren, bis hin zu Wurst, Käse und feinsten Süßwaren, ist alles dabei. Den ganzen Tag über waren Besucher über den Markt geschlendert, der sich von der Johann-Philipp-Palm-Straße ab Einmündung Archivstraße über einen Teil der Gottlieb-Daimler-Straße sowie über den gesamten Marktplatz erstreckte. Hier und da sammelten sich Menschentrauben an – vor allem dort, wo warme Sonnenstrahlen erhascht werden konnten.

Krämermarkt Schorndorf: Nach Corona ist Normalität wieder eingetreten

Wenige Stand-Absagen aufgrund von Krankheit oder privaten Gründen konnten noch rechtzeitig durch andere Beschicker ersetzt werden, teilte Alina Giedat vom Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement mit. Ganz besonders stolz, wieder in Schorndorf auf dem Krämermarkt dabei zu sein, ist Stefan Kottmann aus Ottenbach. Sein Unternehmen mit Textilien (unter anderem Nacht- und Tagwäsche) und Stoffen ist seit 75 Jahren in der Daimlerstadt vertreten: „Mein Onkel hat damit angefangen. Ich selbst komme seit 45 Jahren hierher.“ Er schätzt nicht nur die Schorndorfer Kundschaft, sondern auch das „super Flair mit den Fachwerkhäusern“. Was er an der Kundschaft beobachtet? „Na ja, nach Corona lief das Geschäft wieder sehr gut an. Mittlerweile ist die Normalität wieder eingetreten, wenn man das so beschreiben kann. Die Leute schauen und bummeln und hin und wieder wird was gekauft.“

Mittlerweile ist es Mittag und immer mehr Menschen tummeln sich an den Ständen. Auch bei Maria Ziplies aus Stuttgart bleibt man gerne stehen. Wie lange sie schon nach Schorndorf kommt, könne sie gar nicht genau sagen. „Schon immer“, lacht sie herzhaft. Sie ist vertreten mit Tüchern und selbst hergestelltem Schmuck: „Der Schorndorfer Krämermarkt ist für mich ein sehr guter Markt“, schwärmt sie und gibt zu: „Da verdiene ich mir etwas zu meiner Rente dazu.“

Große Sympathie für die Stadt und die Kundschaft

In zwei Jahren kann Anton Beringer ein kleines Jubiläum in Schorndorf feiern, denn dann ist er zum 50. Mal in Schorndorf beim Krämermarkt dabei. Er blickt mit einem Lächeln auf 48 Jahre zurück. Er kommt aus Rain am Lech (bei Augsburg) – der Liebe wegen hat’s ihn nach Bayern verschlagen. „Aber als junger Mann habe ich mir schon mein Gebiet rund um Stuttgart für Krämermärkte ausgesucht.“ Corona habe vieles verändert, mittlerweile habe er sämtliche Krämermarkt-Termine in den verschiedenen Städten gestrichen – Schorndorf ist geblieben. Warum? „Ich habe eine große Sympathie für die Stadt und die Kundschaft. Und seit eh und je habe ich eigentlich meinen Stammplatz“, sagt Beringer.

Dass Kunden ihn gezielt aufsuchen, freut den 66-Jährigen besonders. Neben Blusen, Hemden und Hosen für Damen und Herren, hat er auch schon Sommerware im Angebot: flotte, fluffige bunte Hosen und Oberteile. „Mal sehen, wie das an diesem Tag bei diesen kalten Temperaturen bei meiner Kundschaft ankommt. Ich dachte, ich probiere es einfach mal“, sagt Beringer und blickt in die Sonne.

Zufrieden zeigt sich auch der Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement: „Wir ziehen ein positives Fazit“, so Alina Giedat. Viele Krämermarkt-Stammkunden seien gesichtet worden, die Beschicker ebenso zufrieden gewesen.