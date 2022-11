Schorndorf: Was der neue "BowlTea"-Laden zu bieten hat

Obwohl es laut Nguyen Thi Be Trang schwierig sei, etwas Neues auf den lokalen Markt zu bringen, möchte die Geschäftsführerin nun den Schorndorfern die vietnamesische Küche näherbringen.

Dafür stehe die 42-Jährige jeden Morgen bereits um sechs Uhr auf und bringe nur den besten Lachs und das teuerste Hühnchen mit in ihr Geschäft „BowlTea“. Jeden zweiten Tag fahre sie dafür nach Stuttgart, um bei „Metro“ und „Mega“ frische Ware einzukaufen. Ihre Mitarbeiterin Sara Ahmadi kann dies bestätigen: „Alles ist frisch: Gemüse, Reis mit Salat und auch andere Toppings.“

Ende September eröffnete Thi Be Trang ihren Laden in der Schulstraße 20. Das ist aber nicht ihr erstes Unternehmen: Davor führte sie bereits zwei Gaststätten, die sie der Familie übergab.

"Es liegt einem im Blut"

Die gelernte Modeschneiderin und Kosmetikerin eröffnete zunächst in der Schulstraße 20 ein Kosmetikstudio und machte sich damit selbstständig. Thi Be Trang wollte dann aber wieder zurück in die Küche und erneut in die Gastronomie einsteigen: „Es liegt einem im Blut. Ich liebe diese Branche.“

Der erste Monat stand unter dem Motto: „Erstmal probieren und kennenlernen.“ Die Besitzerin hatte sich dazu entschlossen, keine Werbung zu betreiben. Sie wollte herausfinden, wie ihr Angebot ankommt, wann die Leute zum Essen kommen, welche Gerichte besonders gefragt sind und ob ihre Kunden Verbesserungsvorschläge äußern.

„Wir versuchen etwas, und wenn es nicht gut ankommt, dann verändern wir es“, meint die 22-jährige Ahmadi dazu. Ihre Chefin fügt hinzu: „Wir sind dankbar für die ehrlichen Kommentare.“ Geöffnet hat das Geschäft von Montag bis Samstag von 11 bis 20 Uhr. Die Arbeitszeiten können derzeit aber noch abweichen, da die beiden Frauen noch mit der Flexibilität spielen.

Was die Speisekarte zu bieten hat

Was steht auf der Speisekarte? Neben ihren vietnamesischen Bowls, gefüllt mit Mango, Avocado und grünen Sojabohnen, bietet Nguyen Thi Be Trang auch den beliebten Bubble Tea an. Diesen bereitet sie mit Konservierungsstoffen, Sirup, Rohzucker und den Tapiokaperlen zu. Zusätzlich habe sie auch verschiedene Sorten und Varianten der Perlen. Ein Beispiel: Mango Green Tea.

Thi Be Trang meint: „Wer Bubble Tea nicht kennt, soll es einfach probieren.“ Die beiden Frauen haben auch spezielle Aktionen, beispielsweise ihre Stempelkarte: Für jede gekaufte Ware über vier Euro bekommen Besucher einen Stempel. Haben sie erst mal zehn Stempel gesammelt, bekommen sie einen Rabatt von fünf Euro. Auch in der Weihnachtszeit möchte Thi Be Trang ihren Kunden eine Freude bereiten.

Im Dezember können die Gäste ein Hauptmenü kaufen und bekommen ein Getränk (0,5 Liter) gratis dazu. Der Ladenbesitzerin ist es wichtig, dass „die Leute wissen, dass wir mit Herz arbeiten.“

Auch Nachhaltigkeit sei ein großes Thema, sagt Sara Ahmadi: „Die Bowls und Becher sind aus Karton. Das Besteck aus Holz. Sie sind recycelbar.“ Was können Neu-Kunden erwarten? Für Sara Ahmadi ist eine „zuverlässige, pünktliche und nette“ Bedienung das A und O. Deshalb schaue sie besonders darauf, dies den Kunden zu vermitteln. Ihre Chefin sagt: „Man muss alles mit Herz machen. Ich versuche mein Bestes.“ Momentan sucht Thi Be Trang Mitarbeiter. Interessenten, die ebenfalls engagiert sind, können im „BowlTea“ vorbeischauen und sich vorstellen.