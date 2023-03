Schorndorf: Was die Messe "Rund ums Haus" am 11. und 12. März zu bieten hat

Expertentipps einholen, Wohnträume realisieren, sich über die neuesten Einsparungstipps informieren – all das und vieles mehr ist am Wochenende 11. und 12. März in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf möglich. Denn dann geht die Messe „Rund ums Haus“ in die 11. Auflage.

Rund 30 Aussteller verschiedenster Branchen sind der Einladung des Zeitungsverlags Waiblingen (ZVW) gefolgt und präsentieren an beiden Tagen ihr Sortiment und ihre Leistungen.

Laut ZVW-Organisationsteam sei die Messe erfreulicherweise ausgebucht. Was die Besucher erwartet, ist schnell beantwortet: ein breites Spektrum von den neuesten Entwicklungen und Trends in den Bereichen Neubau, Umbau und Sanierung bis hin zu hilfreichen Tipps zu den Themen Energiesparen und Fördermöglichkeiten für diese Maßnahmen.

Kompetente Unternehmen

Auch Schorndorfs Oberbürgermeister Bernd Hornikel freut sich auf die Messe: „Die eigenen vier Wände sind ein Ort, an dem wir uns wohlfühlen – ein Stück Heimat eben.“ Sich Tipps einholen, sich informieren – das sei bei kompetenten Unternehmen direkt vor Ort möglich.

Veranstalter der „Rund ums Haus“-Messe ist der Zeitungsverlag Waiblingen. Geöffnet ist die Messe am Samstag, 11. März, und am Sonntag, 12. März, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Parkmöglichkeiten gibt es unter anderem im benachbarten Künkelin-Parkhaus.