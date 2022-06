Schorndorf-Weiler: Endlich wieder Kelterhock des Musikvereins Concordia

„Wir sind so gespannt, ob alles so abläuft, wie wir es vor Corona hatten“, die Vorfreude ist dem Vorstandsteam des Musikvereins Concordia Schorndorf-Weiler anzumerken. Und die Aufregung auch. Am 25. und 26 Juni ist es endlich wieder so weit: Der alljährliche Kelterhock findet wieder wie gehabt live und „in echt“ rund um die Kelter in Weiler statt, wie es die Verantwortlichen formulieren. „Endlich können wir wieder das Bekannte und das Traditionell-Bewährte fortsetzen“, freut sich der stellvertretende Vereinsvorsitzende Jürgen Pikal.

Ein Blick zurück: In den vergangenen zwei Jahren musste der „legendäre Weilermer Kelterhock“ (traditionell eigentlich immer nach den Pfingstferien) pandemiebedingt ausfallen. Im vergangenen Jahr hatten sich die Musiker allerdings etwas Besonderes ausgedacht: eine Essens- und Getränkebox für zu Hause – „Kelterhock dohoim“ (wir berichteten). Das sei im vergangenen Jahr als Fest-Ersatz sehr gut angenommen worden. Zum Glück, so sagt Jürgen Pikal, könne man nun aber wieder das Fest so ausrichten, wie es die Schorndorfer kennen. Das Gesellige und das Beisammensein konnte „Kelterhock dohoim“ nicht ersetzen.

Die Organisation und Planungen benötigen Vorlauf

Für das Fest 2022 rund um die Kelter hatte man schon im vergangenen Jahr angefangen zu planen. Das sei eigentlich immer so, erklärt der Erste Vorstand, Peter Kazik. „Wenn das Fest rum ist, planen wir schon für das kommende Jahr.“ Die Organisation und Planung benötige Vorlauf, ergänzt Pikal. Allerdings waren das für 2022 keine Planungen im üblichen Sinn: „So richtig ging das ja alles nicht, weil wir nicht wussten, wie sich Corona in diesem Jahr entwickelt. Eigentlich stand für uns nur der Termin fest.“ Wie sind Sitzplätze anzuordnen, wenn noch die Abstandsregeln gelten? Wie sind die Zugänge zum Fest zwischen Kanal- und Kelterstraße aufzubauen? Herrscht die 2- oder 3-G-Regeln? Alles Fragen, mit denen sich der Verein bei den Planungen auseinandersetzen und die Antworten darauf im Hinterkopf haben musste. Selbst über einen anderen Standort habe man nachgedacht – für den Fall in der Pandemie, dass das Fest mit nur wenigen Regeln machbar gewesen wäre, fügt Jugendleiterin Tanja Gönnenwein hinzu.

Aber glücklicherweise sei dann seit Anfang März klar gewesen: „Das brauchen wir alles nicht. Wir können unser Fest so machen, ohne Corona-Maßnahmen oder -Regeln umsetzen zu müssen“, sagt Peter Kazik.

Dennoch habe eine Sache die Organisation teilweise erschwert: die Suche nach Gast-Musikvereinen. „Unsere Anfragen bei manchen Musikvereinen liefen ins Leere oder wir haben Absagen bekommen, weil schon andere Termine für dieses Wochenende ausgemacht wurden“, berichtet Jürgen Pikal. Manche Musikvereine hätten sich gar aufgelöst oder seien aufgrund der Pandemie nun nicht mehr spielfähig, bedauert der Vorstand. Umso größer war die Freude, als die Acoustic-Band Lochtobel für die Veranstaltung am Wochenende zusagte. „Das ist mal was ganz anderes und wird für Stimmung sorgen“, ist sich Pikal sicher.

Für die Auftritte des Musikvereins Concordia und deren Bläserklasse und Jugendkapelle wurde schon fleißig geprobt: „Da ja auch unser Konzert Anfang des Jahres wegen Corona ausfallen musste, haben wir ein recht buntes Repertoire zusammengestellt“, so die Musiker. Endlich wieder auftreten, endlich wieder vor Publikum spielen – habe ihnen sehr gefehlt, gibt Tanja Gönnenwein zu. Mittlerweile habe man zum Glück auch wieder zu einem normalen Vereinsleben zurückgefunden: Die Proben und Zusammentreffen finden wie gewohnt statt.

Der Automatismus muss sich erst wieder einspielen

Für den Aufbau des „Kelterhocks“ steht man nun in den Startlöchern. Mehr als 30 Vereinsmitglieder werden auf- und abbauen und die Vorbereitungen treffen. „Der Automatismus ist ein bisschen verloren gegangen“, sagt Jürgen Pikal mit einem Schmunzeln. „Wir müssen da erst wieder reinkommen.“ Aber er ist sich sicher: Das klappt.

Jetzt – und das ist bei jedem Straßenfest dieser Art wohl wünschenswert – sollte das Wetter mitspielen. Tanja Gönnenwein: „38 Grad müssen es nicht sein, Regen wäre doof, aber so zwischen 25 und 28 Grad, etwas bewölkt und ein leichtes Lüftchen wären ideal.“

Übrigens: Wer beim Musikverein Concordia Schorndorf-Weiler mal bei den Proben vorbeischauen möchte, sich für das Vereinsleben interessiert oder gar als Musiker mitmachen möchte, ist herzlich willkommen und kann sich auf der Internetseite des Vereins unter www.mv-weiler-rems.de informieren.