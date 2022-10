Schorndorf: Weilerstraße bleibt noch bis Ende der Woche gesperrt

Die Baustelle des Remstalwerks in der Schorndorfer Weilerstraße verlängert sich um einige Tage. Bis Ende der Woche soll die Straße wieder frei sein. Das teilt die Stadt Schorndorf mit.

Stromnetz wird modernisiert

Zum Hintergrund: Das Remstalwerk modernisiert im Moment sein Stromnetz. Deshalb werden in der Stadt Leerrohre verlegt und danach neue Mittelspannungsleitungen eingezogen. Im Laufe dieses Jahres kam es dabei immer wieder zu Straßensperrungen.

In der Heinkelstraße, der Grabenstraße, am Kreisverkehr Kahlaer Platz sowie zuletzt in der Weilerstraße kam es dabei zu Verkehrseinschränkungen und Staus.

Weitere Bauabschnitte folgen noch

Dort wird seit dem 19. September gearbeitet. Die Straße ist momentan noch voll gesperrt und nur für Anlieger passierbarAuch die Stadtwerke nutzen diesen Grabungsabschnitt laut der Stadt Schorndorf für Arbeiten am Wassernetz.

Weitere Bauabschnitte im Stadtgebiet sollen laut Verwaltung im Anschluss noch folgen. Als nächster folgt die Weilerstraße ortsauswärts ab den Hausnummern 57 und 58. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet.

Der Verkehr soll weiterhin über Tuscaloosa-Kreisverkehr und den Kreisel in der Schorndorfer Straße in die Stadt geführt werden. Der Verkehr wird über die Werderstraße, Künkelinstraße, Burgstraße und Lange Straße umgeleitet.