Schorndorf: Weitere Tiefbauarbeiten ab Montag (28.11.)

Einige Straßen in Schorndorf sind derzeit von Bauarbeiten betroffen. Die gute Nachricht: Das Remstalwerk liegt im Zeitplan mit der Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet und kommt laut eigenen Angaben „gut voran“.

Die Weilerstraße ist derzeit noch von allgemeinen Bauarbeiten betroffen. Diese werden etwa bis Weihnachten andauern. Das Remstalwerk selbst wird jedoch vor den Feiertagen fertig sein. Es ist jedoch nicht nur das Remstalwerk zugange, sondern auch noch die Netze BW, die dort Gasleitungen erneuert. Diese nutzt ein Teilstück der Baggerarbeiten, um Gasleitungen zu erneuern.

Die Maßnahmen des Remstalwerks dienen der Optimierung des eigenen Stromnetzes, das teilweise durch das Schorndorfer Stadtgebiet verläuft. Die neuen Leitungen verbinden das Umspannwerk der Netze BW in der Göppinger Straße mit dem Umspannwerk des Remstalwerks in Winterbach.

Ab Montag, 28. November, ist in der Oststadt nach der abgeschlossenen Hohenstaufenstraße die Lutherstraße an der Reihe. Der Abschnitt erstreckt sich von der Einmündung Hohenstaufenstraße bis zur Einmündung Augustenstraße. Damit einher geht in der Lutherstraße eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Augustenstraße sowie eine Vollsperrung des südlichen Gehwegs. Wenn die Lutherstraße abgeschlossen ist, werden die Arbeiten in der Augustenstraße und Heinrich-Talmon-Groß-Straße fortgesetzt.

Neue Baustelle ab 29. November

Neu hinzu kommt eine Baustelle in der Grabenstraße zwischen Kahlaer Platz und Abzweigung Bismarckstraße (von Dienstag, 29. November bis Freitag, 16. Dezember). Nachdem die Leerrohre dort schon vor einigen Monaten verlegt worden sind, werden nun die angekündigten neuen Mittelspannungskabel (30 Kilovolt) verlegt. Die Kabel werden zunächst zwischen Heinkel- und Grabenstraße ab Höhe Mediamarkt gezogen. Danach erfolgt der Kabelzug von der Grabenstraße bis Ende Weilerstraße. Es wird in der Grabenstraße lediglich eine Fahrbahnverengung mit Tempolimit 30 geben. Die Verengung auf rund 50 Metern Länge ist wegen der eingesetzten Lastwagen und Anhänger mit Kabeltrommeln nötig. Eine Umleitungsstrecke ist laut Remstalwerk nicht notwendig.

Zur Verlegung der Kabel werden sogenannte Kopflöcher angelegt. Die Kabel werden von einem zum anderen Loch gezogen. Daher kommt es auf der Strecke dazwischen nicht zu Verkehrsbehinderungen. Am anderen Kopfloch auf Höhe des Mediamarkts wird neben der Fahrbahn auf dem Standstreifen gearbeitet.

Bohrungen für Bodenproben

Am 28. und 29. November sollten sich Schorndorfer und Urbacher nicht über laute Geräusche wundern: Im Rahmen der orientierenden Untersuchungen der Altablagerungen „Seelachen“, zwischen Schorndorf und Urbach, müssen Bohrungen mit einer Handbohrmaschine durchgeführt werden. Die Bohrungen müssen durchgeführt werden, um Bodenproben für eine fachgerechte Gefährdungsabschätzung vorzunehmen. Die Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit dem Landratsamt Rems-Murr.

Bereits im Frühjahr 2022 standen diese Bohrungen im Kalender, mussten dann aber wetterbedingt abgesagt und verschoben werden.