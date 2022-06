Schorndorf: Wer steckt hinter der Stromkasten-Kunst?

Auch wenn über seine wahre Identität so gut wie nichts bekannt ist, kaum ist von Banksy die Rede, erscheinen auch bei Kunst-Laien die Schablonen-Graffiti des britischen Streetart-Künstlers vor dem inneren Auge. In der sogenannten Stencil-Technik üben sich gerade auch zwei Kunst-Grundkurse der Jahrgangsstufe 1 und vier ukrainische Schüler aus der VKL-Klasse am Max-Planck-Gymnasium – und zwar auf Schorndorfer Stromkästen. Das Projekt unter Leitung von Kunstlehrer Michael Stopper läuft bereits seit Beginn des zweiten Schulhalbjahrs, mittlerweile sind die Vorbereitungen abgeschlossen – und jetzt wird draußen gesprüht.

Die Idee, im öffentlichen Raum und auf alternativen Bildträgern, also auf Stromkästen, zu arbeiten, hat Stopper gemeinsam mit Eberhard Abele vom Schorndorfer Kulturforum entwickelt. Einzeln oder in Zweier-Teams sollten die Schülerinnen und Schüler mögliche Motive entwickeln – inspiriert von Jörg Mandernachs scherenschnittartigen Arbeiten, die sie im Frühjahr in einer Ausstellung in der Q-Galerie gesehen haben, Banksys Streetart und dem jeweiligen Standort. Schließlich geht es bei dem Projekt im weitesten Sinn auch um Stillleben und Landschaftsmalerei, um Abbild und Idee.

Nicht-Objekte im Fokus

Stromkästen hält Stopper deshalb für interessant, weil sie allgegenwärtig sind und im öffentlichen Raum dennoch wie Fremdkörper wirken. Gleichzeitig scheinen sie geradezu einzuladen, beklebt, bemalt, beschmiert oder bekritzelt zu werden. „Eine gezielte künstlerische Aktion von Schülerinnen und Schülern“, so die dahinterstehende Idee, „könnte diese Nicht-Objekte für eine kurze Zeit ästhetisch in den Fokus rücken und gleichzeitig den öffentlichen Raum verschönern.“ Aus der ursprünglichen Idee, Trafohäuschen künstlerisch zu gestalten, wurde allerdings nichts: „Das wäre eine Nummer zu groß für uns gewesen“, sagt Michael Stopper.

Ohne die Stadtwerke freilich wäre die Kunst-Aktion gar nicht möglich gewesen: Sie haben nicht nur zwischen 25 und 30 graue Stromkästen in der Kernstadt für die Kunstaktion freigegeben, sondern auch die Materialkosten übernommen. Weitere Informationen zum Streetart-Projekt gibt es über die QR-Codes, die den Stromkästen-Werken zur Seite gestellt sind.

Stromkasten-Standorte

Kunst an insgesamt 23 Stromkästen gibt es zu entdecken: Hinter der Burg, in der Hetzel- und in der Kronengasse, in der Schulstraße, Im Sack, in der Höll- und in der Konstanzer-Hof-Gasse, in der Johann-Philipp-Palm-, in der Wall, der Karl-, der Löwensee- und der Risslerinstraße. Außerdem in der Friedhofstraße, der Heermann- und der Goethestraße, am Otilienberg, im Abelweg, in der Friedens-, der Silcherstraße, im Rehhaldenweg und in der Jakob-Degen-Straße.