Schorndorf: Wie Heidrun Bacher als Alleinerziehende mit Sprachen Geld verdiente

Vielsprachigkeit verbindet. Und macht das Leben um einiges interessanter. Vielleicht ist das ja eine der Grunderfahrungen von Heidrun Bacher.

Es begann im September 1978, also vor nun genau 44 Jahren, an der Volkshochschule Schorndorf. Damals bot sie einen Konversationskurs in Englisch an. Daraus wurde dann ein Literaturkurs, in dem gemeinsam englischsprachige Literatur gelesen und dann diskutiert wurde. „Das war ein Kurs, der richtig schön war“ erinnert sie sich. 30 Jahre an der VHS, dann führte sie den Kurs privat weiter.

Kurz vor ihrem jetzt bevorstehenden 80. Geburtstag am 13. Dezember hat sie dieses Engagement beendet. Und zum Abschied haben ihre ehemaligen und treu gebliebenen Kursteilnehmer ihr vor einigen Wochen ein feierliches und berührendes Abschiedsfest im Phoenix ausgerichtet. Etwas ist beendet. Aber im erzählenden Rückblick erlebt man eine lebenssprühende, ja jung gebliebene Frau, die ganz sicher nicht in Untätigkeit verfallen wird.

Fremde Sprachen und Länder ziehen sich wie ein roter Faden durch dieses farbige, in jedem Wortsinn bewegte Leben. Geboren wurde Heidrun Bacher 1942 in Berlin. Die Familie wurde ausgebombt und kam im Bregenzer Wald unter. Als der Vater aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte und in Stuttgart zunächst als Fotograf Arbeit fand, zog sie nach Korntal.

Durch ihren Sprachunterricht in Kontakt mit den Verwerfungen der Weltgeschichte

Als sie zwölf war, lebte die Familie zwei Jahre in Spanien. „Und gleich nach dem Abi ging ich in die USA“, erzählt Bacher. Dort studierte sie mit einem Fulbright-Stipendium in Philadelphia Anglistik und Romanistik. Danach arbeitete sie noch ein Jahr bei der UNO. Heidrun Bacher zog als alleinerziehende Mutter zwei Söhne groß. Musste Geld verdienen und tat das als Sprachlehrerin. Sie gab Kurse für Spätaussiedler aus der zerfallenen Sowjetunion.

„Es waren da tolle Leute dabei. Ich hab’ von denen so viel gelernt wie sie von mir.“ Kurse für vietnamesische Boots-Flüchtlinge, die 1979 von der Cap Anamur des Rupert Neudeck gerettet wurden und von denen 117 nach Schorndorf kamen. Einmal hatte sie in ihrer Wohnung zum Weihnachtsessen geladen. „Zwei Riesentruthähne lagen damals knusprig auf dem Tisch.“ Sprachunterricht, das war damit immer auch engster Kontakt mit den Verwerfungen der Weltgeschichte.

Als Mitglied des Partnerschaftsvereins eine der treibenden Kräfte bis heute

Aber ihr Einsatz beschränkte sich nicht nur auf ihre Arbeit als Lehrerin, wenn sie konnte, sorgte sie nebenbei dafür, dass die Absolventen ihrer Kurse auch Arbeit fanden. Dabei halfen ihr die guten Kontakte zu Unternehmen im Remstal, bei denen sie wie bei Bauknecht in Schorndorf oder Jacobi in Remshalden ebenfalls Englisch-Kurse für deren Mitarbeiter gegeben hat. Und dann ist sie sicher eine der engagiertesten und treibendsten Frauen als Mitglied im Partnerschaftsverein geworden, dessen Zweite Vorsitzende sie bis heute ist. Initiativ war sie dabei herausragend im Entstehen der Partnerschaft mit der US-amerikanischen Stadt Tuscaloosa, die sie insgesamt siebenmal besucht hat.

Auch die spanische Partnerstadt Erenteria lag ihr am Herzen, auch wenn die Aktivitäten dort durch eine baskisch-separatistische Verwaltung derzeit eher eingeschlafen sind, was sie sehr bedauert. „Die wollen nur das Baskenland, kein Europa.“ Und wichtig, betont sie, „war mir dabei immer der Schüleraustausch“. Immer, sagt sie, „hatten wir etwa Schülerinnen und Schüler aus dem Simpson-College in Schorndorf zu Gast“. Das einstig ausgebombte Kriegskind ist eine glühende und vor allem Begegnungen stiftende Europäerin und Transatlantikerin geworden.

Sie hat über die Jahre viele, viele Reisegruppen-Fahrten organisiert, „in alle Regionen Spaniens. Jetzt mach’ ich’s nur noch mit Leuten, die ich kenne“. Unterstützt hat sie bei all diesen Aktivitäten ihr heutiger Mann, der ehemalige Buchhändler Lothar Bacher. Und immer noch sind die beiden mehrmals im Jahr in der Welt unterwegs und dann eher nicht zu erreichen. Ein reiches Leben also, fragen wir, mit dem leckersten Birnenkuchen auf dem Löffel.

„Reich, aber nicht immer einfach“, entgegnet Heidrun Bacher bedächtig. „Aber ich denke schon, dass ich viel bewegt habe“, fügt sie nicht ohne Stolz hinzu. Und sie sagt noch: „Meine Kinder und Enkel sind auch weltoffen. Das war mir sehr wichtig!“