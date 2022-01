Für viele Kinder in der rumänischen Gemeinde Rodna wird der 28. Dezember noch lange in Erinnerung bleiben: An diesem Tag haben Daniela und Armin Pachner vom Schorndorfer Verein „Mission Happy Kids“ sowie viele Mitstreiter in Rumänien liebevoll verpackte „Schuhkartons mit Weihnachtsgeschenken“ von Schorndorfer Familien und Spendern an die Vereins-Patenkinder und an mehr als 800 Kinder übergeben.

„Entspannte“ Corona-Lage in Rumänien

Es ist die zweite Weihnachtsaktion, die der