Schorndorf: Wie ukrainische Flüchtlinge in der Festhalle Haubersbronn leben

Ein ganz normaler Mittwochmorgen, 9.15 Uhr. Natalie, Dimitri, und Julia treffen sich in der Küche. Gemeinsam bereiten sie ihr Frühstück vor. In einem Küchencontainer. Der Wasserkessel gluckert auf der Herdplatte vor sich hin, sie klappern geschäftig drum herum. Ihre Wohngemeinschaft ist eine besondere und keinesfalls freiwillig zustande gekommen.

In Festhalle noch Platz für 25 weitere Flüchtlinge

Trotzdem können sie hier erst einmal wieder aufatmen. Die Festhalle Haubersbronn ist das erste längerfristige Ankommen seit langem. Für viele der ukrainischen Flüchtlinge ist es bereits die dritte Station in Deutschland, nachdem sie über die Landesaufnahmestelle in Karlsruhe und eine Halle in Waiblingen schließlich in dem Schorndorfer Teilort gelandet sind.

Inzwischen wohnen insgesamt 15 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Festhalle Haubersbronn. Vorhänge aus Planen bieten einen gewissen Sichtschutz zwischen den einzelnen Abteilen. Allerdings: Geräusche und Gerüche halten sie nicht auf. Platz für weitere 25 Schicksalsgenossen ist hier noch. Rund um die Uhr passt ein Security-Dienst auf. Und auch sonst ist das Betreuungssystem gut ausgeklügelt.

Ehrenamtlichen-Netzwerk in Haubersbronn reaktiviert

Denn: Für die Halle ist’s die zweite Runde in Sachen Flüchtlingsunterkunft. Und auch für die Haubersbronner Ehrenamtlichen, die sich schon in den Jahren nach 2015 stark engagiert haben, ist die Situation keine neue. Und so haben sie sich in höchster Geschwindigkeit wieder zusammengefunden und ihr helfendes Netzwerk reaktiviert. Gemeinsam bieten sie den Neuankömmlingen Unterstützung, zeigen ihnen, wo der Zug abfährt, wo der Supermarkt liegt, wo die nächsten Spielplätze zu finden sind. Sie üben mit ihnen deutsche Alltagsvokabeln und Redewendungen, die es eben braucht, um gut durch ganz gewöhnliche Tage zu kommen.

Uta Panke, die für die Stadt Schorndorf die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer betreut, weiß, dass es in Haubersbronn eine enorme Bereitschaft zur Unterstützung gibt. Auch Ortsvorsteher Erich Bühler berichtet, dass es einen Lenkungskreis des Ortschaftsrats gibt, dazu Dolmetscher und einige Personen, die für örtliche Aufgaben (Einkaufen, Behördengänge und Ähnliches) bereitstehen. Zudem hat der Ortschaftsrat schon 17 Fahrräder für die Bewohner in der Halle organisiert, damit diese auch individuell mobil unterwegs sein können.

Sonderstellung für Flüchtlinge aus der Ukraine

Was an dieser Flüchtlingswelle neu ist? Christian Bergmann, Fachbereichsleitung Familie und Soziales bei der Stadt, findet es enorm, wie schnell die Flüchtlinge inzwischen vor Ort ankommen. Die Massenzustromrichtlinie macht’s möglich. Seit rund einem Jahr ist damit in der gesamten Europäischen Union der Weg frei für die Erteilung eines humanitären Aufenthaltstitels für Geflüchtete aus der Ukraine.

Dafür muss zuvor kein Asylverfahren durchlaufen werden. In der Folge haben Schutzsuchende aus der Ukraine europaweit Zugang zu Arbeit, Bildung sowie Sozialleistungen und medizinischer Versorgung. Das bedeutete für die Haupt- und Ehrenamtlichen oft eine recht kurze Reaktionszeit.

Behördliche Mühlen mahlen teils langsam

Allerdings, während die Hilfszahnräder vor Ort inzwischen recht rund laufen, kommen die Mühlen der Bürokratie teilweise nicht so schnell mit. Und so hat Ulf Oehmichen an diesem Morgen gleich reichlich damit zu tun, lang ersehnte Behördentermine an die neuen Hallenbewohner zu verteilen. So langsam wird deren Geld knapp und die Essensvorräte gehen zur Neige.

Der Integrationshelfer ist einer von fünf städtischen Mitarbeitern, die sich auch um rund 700 Geflüchtete und die Abwicklung behördlicher Angelegenheiten kümmern. „Meist sind die Klienten richtig gut vorbereitet“, erklärt er. Die nötigen Unterlagen, wie Geburtsurkunden, Ausbildungszeugnisse und Ähnliches seien oft griffbereit.

Viele Schorndorferinnen und Schorndorfer wollen ehrenamtlich helfen

Zudem koordiniert die städtische Mitarbeiterin Uta Panke die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die in unterschiedlicher Intensität für die Flüchtlinge da sind. Manche unterstützen die Ukrainerinnen und Ukrainer beim Sortieren der verschiedenen Unterlagen und Dokumente, die es bei den behördlichen Terminen braucht, helfen beim Ausfüllen von Formularen.

Andere treffen sich mit alleinstehenden, älteren Damen einmal pro Woche zu einem Spaziergang – und bewahren sie so vor Depressionen und dem Verfallen in Psychosen nach dem erlebten Flucht-Trauma. „Viele haben vor Ort schlimme Sachen gesehen“, erklärt Panke. „Wie Häuser eingestürzt sind, wie Angehörige erschossen wurden.“ Und dann gibt’s auch Ehrenamtliche, die aus dem früheren Berufsleben etwa eine pädagogische Qualifizierung haben.

Sie können auch schwierigere Fälle auffangen. Panke weiß, dass ihre Ehrenamtlichen richtig viel zurückbekommen. „Es gibt einige, denen ist ihr momentaner Einsatz sogar noch zu wenig, die wünschen sich noch mehr Aufgaben.“

Haltung der Flüchtlinge hat sich geändert

Was sich im vergangenen Jahr geändert hat? Panke erklärt: „Anfangs haben die meisten Flüchtlinge noch damit gerechnet, nach einigen Wochen, maximal Monaten wieder zurück in die Ukraine reisen zu können.“ Je länger aber der Krieg anhalte, desto mehr ihrer Klienten wollten gerne in Deutschland bleiben. Vor allen Dingen, wenn deren Kinder sich inzwischen in der Schule integriert haben, sie selbst eine Arbeitsstelle gefunden haben, wünschten sich rund 30 Prozent, hierbleiben zu können.

„Es ist für sie absehbar, dass es in der Ukraine für sie momentan keine Perspektive gibt.“ Dementsprechen steige der Wille zur Integration derzeit enorm, die Sprachkurse seien besser besucht denn je.

Weitere Helferinnen und Helfer sind immer willkommen

Panke kann daher noch viele Ehrenamtliche brauchen. Wer zwei Stunden pro Woche erübrigen kann, für den hat sie Arbeit. Alleingelassen wird dabei keiner, ihre Sprechstunde steht allen Helferinnen und Helfern offen. Da gibt’s fachliche Informationen ebenso wie supervisorische Betreuung.

Die Festhalle Haubersbronn übrigens wird voraussichtlich so lange als Unterkunft für die Ukrainerinnen und Ukrainer dienen, bis diese in die Unterkunft im Schornbacher Weg umziehen können. Das wird voraussichtlich noch bis zum Sommer dieses Jahres dauern. Bis dahin sollen dort drei Gebäude mit Platz für 200 Geflüchtete gebaut werden. Wer sich gerne ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich bei Uta Panke unter 07181/6023314 melden.