Schorndorf: Wieder Farbschmiererei bei Grünen-Landtagsabgeordneter Petra Häffner

Zwischen dem ersten Weihnachtstag und Dienstag, 27. Dezember, ist das Gebäude an der Schlichtener Straße in Schorndorf, in dem sich im Erdgeschoss das Büro der Grünen-Landtagsabgeordneten Petra Häffner befindet, beschmiert worden.

Mit schwarzer Farbe, berichtet Häffner auf Anfrage, waren über das ganze Fenster die Worte „Grüne hassen Menschen“ gesprüht.

Häffner hat Anzeige erstattet

Am Dienstag hat die Grünen-Politikerin die Farbe eigenhändig weggeputzt und Anzeige bei der Polizei erstattet: „Das ist eine politisch motivierte Tat.“ Im selben Zeitraum wurde nach Polizeiangaben auch eine Hausfassade in der Johann-Philipp-Palm-Straße mit Farbe beschmiert. Zeugen werden gebeten, sich unter 0 71 81/20 40 zu melden.

Bei Petra Häffner war es nicht der erste Farbanschlag: Schon im vergangenen Jahr haben Unbekannte an Weihnachten mit schwarzer Farbe an die Fassade des Hauses geschrieben „Außen grün, innen braun“. Und zu Beginn des Ukraine-Krieges, berichtet Häffner, waren beide Fenster zugeklebt.