Schorndorf: Wo kommt eigentlich unser Trinkwasser her?

In Frankreich und Norditalien geht das Wasser aus: Nach einem schnee- und regenarmen Winter und der Dürre des Sommers sind die Böden so trocken wie nie. Wird Wasser auch bei uns knapp? Und wo kommt eigentlich das Wasser her, das aus dem Hahn fließt? Um diese Fragen zu klären, waren die Naturfreunde Schorndorf schon auf Spurensuche bei der Landeswasserversorgung in Langenau im Alb-Donau-Kreis, jetzt haben sie den Wasserspeicher der Stadtwerke auf dem Holzberg besichtigt.

Dass der Wasserspeicher auf halber Höhe hinter einem begrasten Erdhügel versteckt, eingezäunt und videoüberwacht ist, kommt nicht von ungefähr: Wasser als Lebensmittel ist einfach zu wichtig. Darum weisen auf dem Holzberg auch keine Infotafeln auf den Wasserspeicher hin. „Unauffällig zu bleiben“, sagt Markus Rau, Leiter Technik bei den Stadtwerken, „ist am wichtigsten“. Zum Schutz vor Manipulation, mutwilliger Beschädigung und auch vor möglichen Terrorakten wurde der Wasserspeicher Mitte der 1990er Jahr so massiv gebaut, dass niemand über Türen, Fenster oder das Dach einsteigen könnte. In den Wasserspeichern ist es gleichbleibend kühl und so dunkel, dass sich keine Algen bilden. Damit möglichst wenig Staub und Partikel von draußen reingetragen werden, müssen Besucher, bevor sie die Wasserkammern besichtigen dürfen, blaue Kittel überstreifen, in Schuhüberzieher aus Plastik steigen und OP-Masken tragen.

Wasser aus Langenau, aber auch aus dem Tiefbrunnen Rosswasen

Zum überwiegenden Teil kommt das Wasser in Schorndorf über Transportleitungen von der Landeswasserversorgung in Langenau. In eines der Becken im Wasserspeicher auf dem Holzberg fließt über ein Rohr aber auch Wasser aus dem Tiefbrunnen Rosswasen in der Au. Das ist der Grund, warum in den Haushalten in Schorndorf-Nord, die vom Wasserspeicher auf dem Holzberg versorgt werden, eine Mischung aus Landeswasser und eigenem Wasser fließt. Weitere Wasserspeicher gibt es auf dem Ottilienberg, im Steinmäurich, im Röhrach und in Weiler; in Schlichten, Ober- und Unterberken stehen Wassertürme. Und obwohl Schorndorf insgesamt zwölf eigene Quellen hat, südlich der Bahnlinie fließt ausschließlich Wasser von der Landeswasserversorgung aus dem Hahn – und damit eine aufbereitete Mischung aus Donau- und Quellwasser aus dem Donauried und dem Karstgestein der Schwäbischen Alb. Etwa 15 Prozent des Wassers kommt – für Haubersbronn, Miedelsbach, Mannshaupten und Buhlbronn – vom Zweckverband Berglen-Wieslauf. Bodenseewasser, das als das weichste Wasser im Land gilt und in Stuttgart zu haben ist, kommt in Schorndorf nicht an.

Bemerkenswert ist: Mit Ausnahme der Quelle Dachsbühl bei Unterberken sind seit eineinhalb Jahren alle Brunnen auf Schorndorfer Gemarkung außer Betrieb. Zum Teil sind sie verkeimt, teils ist die Wassermenge zu gering. Ob eine Sanierung wirtschaftlich sinnvoll ist, das müssen die Stadtwerke noch klären: Um Trinkwasserqualität zu bekommen, erklärt Michael Rau bei der Führung im Wasserspeicher, müssten die Stadtwerke jedenfalls enorm investieren.

Bei Ausfall der Landesversorgung: Wasser für ein bis zwei Tage

Und so bezieht Schorndorf im Jahr 1,7 Millionen Kubikmeter Wasser mittlerer Härte aus Langenau sowie 370.000 Kubikmeter vom Zweckverband Berglen-Wieslauf. Gerade mal zehn Prozent des Wasserbedarfs wird aus der eigenen Quelle gedeckt. Gäbe es einen Ausfall der Landeswasserversorgung, die Schorndorfer wären nach Rechnung der Stadtwerke bei Normalverbrauch ein bis zwei Tage mit ausreichend Wasser versorgt. Von Wasserknappheit, wie in Frankreich oder Italien, sind wir nach Einschätzung von Michael Rau aber weit entfernt: „Deutschland ist ein wasserreiches Land, auch wenn es zum Teil sehr ungleich verteilt ist.“

Doch Klaus Reuster, Vorsitzender der Naturfreunde, weiß auch, dass das Grund- und Flusswasser im Südwesten tendenziell abnimmt – und sich die Entnahmemenge aus der Landwirtschaft für die Bewässerung von Feldern von 2010 bis 2020 verdoppelt hat. Dazu kommt: Die Trinkwasserqualität ist in Gefahr. Im Jahr 2021, führt Reuster weiter aus, seien 106.271 Tonnen Pestizide auf Äckern in Schutzgebieten ausgebracht worden; 48,8 Prozent der Ackerfläche in Baden-Württemberg liege in Schutzgebieten, 32 Prozent sogar in Wasserschutzgebieten.

In Schorndorf wird das Wasser mit UV-Licht desinfiziert, das Wasser aus dem Tiefbrunnen Rosswasen mit Natriumhypochlorit. Außerdem setzen die Stadtwerke auf Nanofiltration – und gelten mit dem Membranfiltrationsverfahren als Vorreiter in Deutschland. Im Wasser aus Langenau sind – das hat die Landeswasserversorgung auf Anfrage der Stadtwerke bestätigt – keine in die Diskussion geratenen Perfluorierte und Polyfluorierte Chemikalien (PFC) oder Alkylsubstanzen (PFAS) nachweisbar. Um die Trinkwasserverordnung zu erfüllen, setzt die Landeswasserversorgung obendrein auf Aktivkohlefilter und führt jährlich 450.000 Einzelanalysen durch. Darüber hinaus überprüfen zwei zertifizierte Labore für die Stadtwerke in jährlich 250 Untersuchungen die Trinkwasserqualität auf mikrobiologische und chemische Parameter. Da in den Wasserspeicher auf dem Holzberg auch Eigenwasser fließt, überprüfen die Stadtwerke es täglich auf Trübung und Chlorgehalt.

Trinkwasserpreis hat sich mit Erhöhung zum Jahreswechsel fast verdoppelt

Das alles hat seinen Preis: Zum 1. Januar 2023 haben die Stadtwerke den Trinkwasserpreis erhöht – erstmals nach sechs Jahren. Bleibt der Mengenpreis bei 2,25 Euro (brutto) pro Liter konstant, ist der Grundpreis pro Monat von 8,01 Euro auf 14,33 Euro (brutto) gestiegen und damit mittlerweile fast doppelt so hoch.