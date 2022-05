Schorndorf: Wochenmarkt am Samstag (28.5.) unter dem Motto "Spargel & Erdbeeren"

Beim Wochenmarkt am Samstag, 28. Mai, dreht sich auf dem Schorndorfer Marktplatz vieles um die köstliche Kombination aus Spargel und Erdbeeren. Besondere Spargelvarianten und -kreationen gibt es zu entdecken, ebenso wie einen Spargelschäler, an welchem der frisch gekaufte Spargel kostenlos geschält wird.

Je nach Region beginnt seine Saison frühestens Mitte März und ist am 24. Juni, am Johannistag, auch schon wieder vorbei.

Daher kommt die Farbe des Spargels

Der Zeitpunkt der Spargelernte ist ausschlaggebend für sein Aussehen. Man findet ihn in Weiß, Grün oder Violett. Besonders mild schmeckt der weiße Spargel. Weil er in Erdwällen unter dem Boden wächst und somit von der Sonne geschützt ist, ist er weiß.

Bevor er dem Sonnenlicht ausgesetzt wird, wird er gestochen und nimmt somit keine andere Farbe an. Der violette Spargel hat einen feinen, leicht kräftigen Geschmack. Er färbt sich violette, weil er gestochen wird, während er die Erdoberfläche bereits etwas durchbrochen hat.

Grüner Spargel ist dünner

Weitestgehend über der Erde, ganz ohne Erdwälle, wächst der grüne Spargel. Durch das Sonnenlicht beginnt die Pflanze mit der Fotosynthese und nimmt somit die saftige grüne Farbe an. Die Stangen sind deutlich dünner und der Geschmack ist kräftiger.

Qualität erkennt man bei den weißen und violetten Sorten am besten an den geschlossenen Spitzen. Eine Spargelstange darf nicht ausgetrocknet, braun oder hohl sein und auch keine geöffneten Spargelspitzen aufweisen. Ein wirklicher frischer Spargel ist fest und glänzend und bei leichtem Druck sollte Saft austreten.

So erkennt man, ob der Spargel frisch ist

Tipp: Je kürzer der Lieferweg, desto frischer ist der Spargel. Daher bietet es sich hier besonders an, regional zu kaufen. Der Spargel lässt sich gut in einem feuchten Tuch eingewickelt zwischen zwei und drei Tagen im Kühlschrank lagern. Grünen Spargel hingegen stellt man am besten ins Wasser, damit er seine Frische und Knackigkeit nicht verliert.

Wer auch im Herbst nicht auf Spargel verzichten will, der kann die gewaschenen und geschälten Gemüsestangen fantastisch einfrieren. Nach sechs bis acht Monaten sollten sie dann allerdings spätestens aufgetaut und in kochendem Wasser gegart werden.

Ernte ist immer Handarbeit

Es gibt bis heute keine Spargelstechmaschine, die einschätzen kann, wann welcher Spargel gestochen werden muss. Demnach geschieht das alles in feinster und gewissenhafter Handarbeit und diese hat natürlich ihren Preis

Allseits beliebt und seit diversen Jahren von keinem Teller mehr wegzudenken: die süße Kombination von Spargel und Erdbeere.

Das einzigartige fruchtige Aroma der Erdbeere unterstreicht den klassischen, milden bis kräftigen Geschmack des Spargels ausgezeichnet. Die ersten Freilanderdbeeren hier in unserer Region findet man gegen Ende Mai, Anfang Juni. Nur kurze Zeit reichen sich also die Erdbeere und der Spargel die Hände.