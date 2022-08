Schorndorf: Zum ersten Mal „Musik und Genuss“ im Park (06.08.)

Im Rahmen des Deutschen Wandertags, der vom Mittwoch, 3. August, bis Sonntag, 7. August, im Remstal stattfindet, veranstaltet der Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement (TuC) erstmalig die Veranstaltung „Musik und Genuss im Park“.

Am Samstag, 6. August, heißt es von 15 bis 22 Uhr Schlemmen, Schwelgen und das Ambiente in loungiger Atmosphäre im Stadtpark genießen: Die Besucher erwarten örtliche Weine, kulinarische Köstlichkeiten und passende Klänge am persönlichen Lieblingsplatz im Park – perfekt geeignet für Freunde, Pärchen, Familien mit Kindern, Gruppen und alle Genießer.

Das Weingut Bernhard Ellwanger sowie das Weingut Sterneisen versorgen die Gäste an diesem Tag mit edelsten Tropfen aus Schorndorf, kündigt der Eigenbetrieb TuC an. Dazu gibt es ein feines kulinarisches Angebot, unter anderem mit „I love Mauldasch“, die kreative Maultaschen-Gerichte anbieten, Linda Ade Catering, die mit Wurstsalat oder einer gebratenen Wurst verwöhnen oder frischen Aufstrichbroten der Schorndorfer Landfrauen, die an diesem Tag in der Freiluftküche zu Gast sind. Ein süßer Nachtisch darf nicht fehlen. Daher gibt es verschiedene Crêpes-Variationen aus der Crêpes-Kiste. Und natürlich bewirtet das Awo-Café in bewährter Form mit Kaffee und Kuchen sowie Eis.

Neben kulinarischen Köstlichkeiten gibt es Livemusik. Am Nachmittag unterhält Julia Doubrawa. Sie ist 29 Jahre alt und lebt seit ihrer Geburt in Winnenden. Dort ist sie beruflich wie privat fest verwurzelt. Bereits im frühen Kindesalter fand sie zur Musik. Musik bedeutet für sie, Gefühle, welche nicht in Worte gefasst werden können, zu teilen. Es ist ihr ein besonderes Anliegen, die Zuhörenden mit ihrer Musik zu erreichen. Ihr Repertoire reicht von Hannes Wader bis hin zu Britneys Spears oder der Münchner Freiheit. Für jeden ist hier etwas geboten. Mitsingen: ganz klar erwünscht.

Am Abend ab 19 Uhr spielen „Daniel & Jogse“ – die seit inzwischen über 20 Jahren für niveauvolle Acoustic Songs mit Gitarren und Stimmen stehen. Ihr Repertoire reicht quer durch die letzten 50 Jahre der Musikgeschichte – von der leisen, gefühlvollen Ballade bis hin zum knackigen Rock-Song. Mal nahe am Original und dann wieder frei in ihrer Interpretation verleihen Daniel & Jogse den Songs eine individuelle Note und erzeugen ihre eigene Stimmung.

Nostalgie pur bei Stadtrundfahrt

Für die Kinder gibt es am Nachmittag ein kostenloses Kinderschminkangebot mit Wenke von Libella Island aus Stuttgart. Sie hat zudem zauberhafte Blumenkronen im Gepäck, die käuflich erworben werden können.

Nostalgie pur erwartet die Besucherinnen und Besucher bei einer Stadtrundfahrt im Original-Mercedes-Reisebus O3500 aus dem Jahr 1950. Er ist noch eines der wenigen fahrbereiten Exemplare aus dieser Zeit. Gemeinsam mit Walter Leppert alias Gottlieb Daimler heißt es an diesem Tag: Schorndorf entdecken.

Der Bus verkehrt im 45-minütigen Takt und nimmt Interessierte mit auf eine Reise durch die Daimlerstadt. Fahrten kosten 2 Euro für Erwachsene und 1 Euro für Kinder ab zwei Jahren.

Bei schlechten Witterungsverhältnissen wird die Veranstaltung abgesagt.