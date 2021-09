Schorndorf: Zum Tag des offenen Denkmals gibt es viele Angebote

Der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, steht unter dem Motto „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“. Auch in Schorndorf finden rund um diesen Tag interessante Veranstaltungen statt.

Im Stadtmuseum beginnt um 14 Uhr eine Führung in Leichter Sprache durch die Sonderausstellung Tiergartenstraße 4 – Die Geschichte eines schwierigen Ortes + Schorndorfer Opfer der NS-„Euthanasie“ (Iris Linge und Stephan Lawall). In dieser Führung wird die Geschichte von fünf Menschen aus Schorndorf und Urbach erzählt. Sie sind von den Nazis ermordet worden. Die Führung wird in Zusammenarbeit mit der Diakonie Stetten umgesetzt.

Die Führung geht auf die Hintergründe der von 1940 - 1941 andauernden Aktion ein

Zwischen 14 und 17 Uhr steht das offene Museumsatelier ganz im Zeichen von „Wir bauen uns ein Fachwerkhaus“ (Nina Raczek). Noch heute ist das Ortsbild geprägt von den Gebäuden mit den vielen sichtbaren Holzbalken. Die Kinder entdecken im Stadtmuseum ein Fachwerkhaus hautnah und können kreativ werden bei der Herstellung ihres eigenen Mini-Fachwerkhäuschens. Das offene Museumsatelier eignet sich für die Altersgruppe von fünf bis zwölf Jahren. Um 15 Uhr beginnt eine Führung durch die Sonderausstellung Tiergartenstraße 4 – Die Geschichte eines schwierigen Ortes + Schorndorfer Opfer der NS-„Euthanasie“ (Stephan Lawall). Die Führung geht auf die Hintergründe der von 1940-1941 andauernden Aktion ein und beleuchtet die Opferschicksale. Alle Angebote sowie der Eintritt ins Stadtmuseum sind kostenfrei.

Anmeldungen auch weiterhin bei der Stadtinfo Schorndorf möglich

Zum Tag des offenen Denkmals bieten außerdem Ebba Kaynak und Dorothee Eisrich unter dem Titel „Schein & Sein“ um 14 Uhr Führungen an. Und zwar rund um das Kunst- und Kulturprojekt „Gemeinschaft. Jetzt!“ an der Stadtkirche. Rund um den Tag des offenen Denkmals gibt es auch eine Reihe von offenen Führungen in der Stadt. Für diese ist jeweils eine Anmeldung erforderlich. Die offenen Führungen sind direkt online unter www.schorndorf.de/offeneführungen buchbar. Anmeldungen sind aber auch weiterhin bei der Stadtinfo Schorndorf, Telefon 0 71 81/6 02 60 00 oder E-Mail an stadtinfo@schorndorf.de möglich. Folgende offene Führungen stehen auf dem Programm:

Bereits am Samstag, 11. September, gibt es um 11 Uhr den besonderen Charme und das Flair der Stadt zu entdecken. Die vielen gut erhaltenen und mit schwäbischer Gründlichkeit gepflegten Fachwerkhäuser machen Schorndorf zu einem beliebten Ziel innerhalb der Deutschen Fachwerkstraße. Der historische Stadtrundgang führt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten: zu Häusern, die Geschichte machten, über einen der schönsten historischen Marktplätze Baden-Württembergs, durch malerische Gassen bis hin zum Burgschloss. Abschließend gibt es einen Besuch des historischen Kellers der Gaupp’schen Apotheke (nur während der Öffnungszeiten möglich). Kosten: 5 Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre kostenfrei.

Die gesamte Innenstadt Schorndorfs steht unter Denkmalschutz

Sonntag, 12. September, 11 Uhr: Die gesamte Innenstadt Schorndorfs steht unter Denkmalschutz. Vor allem der pittoreske Marktplatz mit seiner Fachwerkkulisse gehört zu den schönsten seiner Art in ganz Süddeutschland.

Die Fachwerkführung informiert über diese Bauweise und geht auf architektonische Besonderheiten ein. Diese Führung ist kostenfrei. Um 12 Uhr geht es um den Alten Friedhof: Der Alte Friedhof – „Schein & Sein“ in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege. Der Alte Friedhof ist mit seinem Baumbestand nicht nur eine grüne Insel in der verdichteten Kernstadt Schorndorfs, er ist auch Schauplatz der Stadtgeschichte, Bildhauerei und Architektur der vergangenen 200 Jahre. Diese Führung ist kostenfrei.

Bei der „SkulpTour“ am Sonntag um 15 Uhr kann man Schorndorfs Stadtgeschichte aus den Augen der Künstler entdecken und durch Kunst im öffentlichen Raum mehr über die spannende Historie der Stadt erfahren. Treffpunkt ist der Eingang der Q-Galerie für Kunst Schorndorf, Karlstraße 19. Kosten: 5 Euro. Kinder zahlen nichts. Eine Anmeldung unter anmeldung@kulturforum-schorndorf.de ist erforderlich.