Die Omikron-Variante lässt deutschlandweit die Fallzahlen in die Höhe schnellen - so auch in den Alten- und Pflegeheimen. In Rastatt infizierten sich Anfang Januar bei einem Corona-Ausbruch 52 Bewohner mit Covid-19, elf von ihnen verstarben an den Folgen der Infektion. Wie ist die Corona-Lage in den Schorndorfer Heimen? Wie viel Prozent der Bewohner sind inzwischen geboostert? Und was sagen die Einrichtungen zur Impfpflicht in Pflegeberufen? Ein Überblick.

Corona-Lage: