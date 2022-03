In der Ukraine fehlt es mittlerweile an fast allem – auch an Verbandsmaterial und Medizin. „Uns erreichen viele Anfragen, ob wir Medikamente spenden können“, sagt der Schorndorfer Apotheker Thorsten Leiter. „Jede Hilfsaktion lohnt es zu unterstützen.“ Im Falle von Medikamenten seien finanzielle Hilfen etwa an Apotheker ohne Grenzen Deutschland oder "action medeor" aber besser, da diese großen Hilfsorganisationen gezielt benötigte Medikamente in Großpackungen, in Landessprache und mit dort