Schorndorfer Band Brakwater: Nach Rückschlägen wieder auf der Bühne

So richtig „new“ seien sie eigentlich gar nicht mehr, wie der Begriff Newcomerband vermuten ließe, lässt Aaron Eichkorn wissen. Er ist einer von zwei Songschreibern der Band Brakwater. Nach vielen Höhen und Tiefen, nach Rückschlägen und nach Corona-Lockdowns möchte das vierköpfige Gespann nun wieder durchstarten und wagt den Auftakt mit einem Auftritt in der Musikbar Engel am kommenden Samstag, 8. Oktober.

Eichkorn blickt zurück: „Unser Debüt als Band hatten wir 2015 auf dem Hofmusikabend in Winterbach. Allerdings gab es in den vergangenen Jahren einige herbe Rückschläge, so dass wir seit diesem Jahr in neuer Besetzung auf die Bühne zurückgekehrt sind.“ Die Corona-Zeit sei vor allem eine Zeit der Neuformierung gewesen. Eine Zeit, in der neue Songs geschrieben und einstudiert wurden. „Es war natürlich sehr schwer, nicht mit unserer Musik raus zu können. Leider ist die Veranstaltungsbranche immer noch etwas angeschlagen, aufgrund der Ungewissheiten, die der kommende Winter mit sich bringt“, fügt Eichkorn an. Seit der Neugruppierung sind die Musiker unter anderem im März im Jazzclub Armer Konrad in Weinstadt und auf dem Donzdorfer Stadtfest aufgetreten.

Songwriter stammen aus Schorndorf

Die Songwriter stammen beide aus Schorndorf: Antoine Schild, E-Gitarre und Gesang, und Aaron Eichkorn, akustische Gitarre, E-Gitarre und Gesang. Drittstimme Kai Mathessohn, Bass, und Juri Bayer am Schlagzeug kommen aus Waiblingen-Neustadt. „Wir sind alle samt Kinder der Rems im Alter zwischen 25 und 29 Jahren.“

Einer der letzten Auftritte der Band sei in Schorndorf bei der „Kleinen Gassenmusik“ Ende Juli gewesen. „Das war spannend. Leider erkrankte unser Bassist kurzfristig. Wir entschlossen uns, das Programm etwas akustischer klingen zu lassen, und arrangierten es etwas um. So traten wir als Trio auf. Es war tatsächlich unser erstes Open Air Konzert in unserer Heimatstadt – eine ganz tolle Atmosphäre in der Gasse mit vielen vertrauten Gesichtern im sommerlichen Abendlicht“, berichtet Aaron Eichkorn.

Die jungen Musiker arrangieren die Eigenkompositionen der beiden Schorndorfer Songwriter im „Gewand warmer bis crunchiger Gitarrenklänge, getragen von vielseitigen Rhythmen“. Die instrumentelle Zusammensetzung aus Western-, E-Gitarren, Bass (Kai Mathessohn) und Schlagzeug (Juri Bayer), kombiniert mit mehrstimmigen Gesangspassagen bildet ein breites Spektrum stilistischer Einflüsse ab, wobei Geschichten und Träume des Lebens bis hin zu gesellschaftskritischen Themen in den Songs Ausdruck finden.

Auftritt in der Musikbar Engel

Antoine Schild: „Uns zeichnet insbesondere aus, dass wir musikalisch nicht so ganz in eine Schublade passen – wer jedoch eine aussuchen möchte, wird uns am ehesten vermutlich in die ‘Alternative Rock’-Schublade packen können.“

Was die Zuhörer am Samstag in der Musikbar Engel erwartet? Aaron Eichkorn lacht und verrät nur: „Die herrlich verruchte Atmosphäre unserer Stammkneipe und stimmungsvolle Klänge.“ Für die kommenden Wochen haben die Jungs auch schon etwas im Kalender stehen: „Im November wollen wir nochmal ins Studio und einige Songs aufnehmen, dann füllt sich unser Spotifyauftritt mit einer weiteren EP.“