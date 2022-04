Mit selbst gepackten Kinderpäckchen für ukrainische Flüchtlingskinder zeigen Schülerinnen und Schüler des Schorndorfer Burg-Gymnasiums ihre Solidarität mit den Kriegsflüchtlingen.

In den vergangenen Tagen wurden in den Familien und Klassenzimmern eifrig Schuhkartons nach einer Packliste mit Lebensmitteln befüllt, mit Zeichen der Solidarität gestaltet und bunt bemalt. Die Schülerinnen und Schüler nahmen in den Pausen die Pakete entgegen und vor kurzem konnten der Hilfsorganisation