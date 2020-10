Weil sie befürchtet, dass im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsverfahrens zur Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes zu viele Baustellen aufgemacht werden, die in den nächsten Jahren allein schon aus finanziellen Gründen nicht bearbeitet werden können, lehnt die CDU-Fraktion die von der Verwaltung im Technischen Ausschuss vorgeschlagene Bürgerbeteiligung ab. Damit vor dem Einstieg in konkrete Planungen schon einmal grundsätzliche Fragen geklärt sind, fordert die CDU-Fraktion in einem Antrag, der in