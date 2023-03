Schorndorfer Design-Büro feiert 20 Jahre: „JoussenKarliczek“ blickt auf Firmengeschichte zurück

Als Thomas Joussen 2003 mit dem Grafiker Peter Karliczek ins Gespräch kommt, erlebt Deutschland einen Hitzerekord, in New York fällt der Strom aus und in China wird das neuartige Sars-Virus entdeckt. „Es war ein verrücktes Jahr“, erinnert er sich. „Und mindestens genauso verrückt war die Idee, sich mit 34 Jahren für ein Praktikum in einer Agentur zu bewerben.“

Thomas Joussen hatte seinen Job als Marketingleiter in einem mittelständischen Unternehmen an den Nagel gehängt und war dabei, sich umzuorientieren. Peter Karliczek hatte 1999 ein Designbüro gegründet und befand sich im Aufbau. Schon in Joussens erster Praktikumswoche gewannen die beiden den ersten gemeinsamen Kunden und wurden kurz darauf Partner.

So entstand der klangvolle, aber buchstabierungsbedürftige Agenturname: „JoussenKarliczek“ (JK). In der Kombination machte sich das kleine Unternehmen schnell einen Namen. Gestaltung war nach wie vor das Steckenpferd, es kamen jedoch neue Angebote hinzu und mit ihnen neue Mitarbeitende. 2007 zog JK mitsamt dem zwölfköpfigen Team nach Schorndorf, ins „Röhm“, die ehemalige Lederfabrik an der Rems. Zusammen mit dem Stuttgarter Architekten Peter Ippolito verwandelten sie eine der Fabriketagen in ein modernes Agentur-Loft.

Von da an wurde aus dem Grafikbüro mehr und mehr eine Agentur für Kommunikation, die neben Markenentwicklung, Strategie und Kreation auch Social-Media-Management und Website-Entwicklung anbietet und deren Leistungen von Kunden wie der Diakonie Stetten, Stihl, World Vision, der Volksbank Stuttgart sowie LG Hausys, Korea in Anspruch genommen werden.

„Wir beschäftigen 34 feste Mitarbeitende. Spezialisten ebenso wie Allrounder“, berichtet Thomas Joussen. Zwei weitere Geschäftsführer und Partner sind seitdem hinzugekommen. Dietrich von Harsdorf (45) übernahm 2008 die kaufmännische Leitung und den Bereich Personal. Oliver Sommer (31) ist seit 2022 Leiter der Bereiche Strategie und Technologie.

Werbung im Wandel

„Wir haben uns gut auf die aktuellen, vor allem digitalen Entwicklungen eingestellt. Wenn man bedenkt, was für einen epochalen Wandel die Kommunikation in den letzten beiden Jahrzehnten erfahren hat“, so Peter Karliczek. „Ein Jahr nach unserer Gründung kam Facebook auf den Markt, ein paar Jahre später Instagram, dann Tiktok. Die Social-Media-Plattformen haben die Mechanismen der Werbewelt völlig umgekrempelt – und das bestimmt nicht zum letzten Mal.“ Man spüre laut Thomas Joussen auch den herrschenden Fachkräftemangel, wie so viele Unternehmen in der Region. „Einen erheblichen Teil unserer Arbeit machen aktuell Recruiting-Kampagnen aus. Zudem entwickeln wir für viele mittelständische Unternehmen eine Arbeitgeber-Marke, um sie bei potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern besser zu positionieren.“

Ein Highlight sei der Erhalt des Effie-Awards 2021 gewesen. Der Preis würdigt besonders effektive Marketingmaßnahmen. „JoussenKarlizcek“ wurde gemeinsam mit der Diakonie Stetten für die erfolgreiche Spendenkampagne „Kein Mitleid“ ausgezeichnet. Dass eine eher mittelständische und regional aufgestellte Agentur einen Award in dieser Größenordnung gewinnt, sei selten, betonen die beiden Geschäftsführer. „Das hat uns sehr gefreut. Gute Werbung geht eben nicht nur an der Spree.“

