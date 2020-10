Aufzuholen ist die Corona-Schlappe vom Frühjahr nicht. Da sind sich die Schorndorfer Einzelhändler einig. Schließlich ging es auch danach zunächst nur zaghaft los. Zudem verbuchen auch in den Sommerferien viele Gewerbetreibenden traditionell keine Unmengen an Verkäufen. Denn obwohl in diesem Jahr Reisen in den sonnigen Süden nur sparsam gebucht wurden, die Schorndorfer urlaubten offenbar trotzdem, jedenfalls blieben viele der Innenstadt fern. In den vergangenen zwei Wochen aber kann Claudia