Schorndorfer Extrem-Fan Stephan Widlicky: Supernasen-Foto mit Thomas Gottschalk

Stephan Widlicky aus Schorndorf ist ein Autogrammjäger der besonderen Art. Die Unterschriften und Konterfeis seiner Stars trägt er als Tattoos immer bei sich. Und der Schorndorfer lässt keine Gelegenheit aus, den Objekten seiner Begierde hinterherzureisen: Zuletzt hat er Thomas Gottschalk wiedergetroffen – am Bodensee bei der „Wetten, dass ..?“-Show in Friedrichshafen und gleich zweimal im Hotel Bayerischer Hof in Lindau. Zwei Eintrittskarten hatte Gottschalk dem Schorndorfer Extrem-Fan im Juni am Wörthersee beim Dreh einer Supernasen-Doku für RTL versprochen – und Tommy hat Wort gehalten.

Für Widlicky, nach den Erlebnissen am Wörthersee, das Nonplusultra: „Das ist für mich der absolute Ritterschlag“, schwärmte der 43-Jährige schon im Sommer – und ist jetzt natürlich ganz im Glück. Dabei sah’s zunächst so aus, als ob es nichts werden würde mit der Eintrittskarte für „Wetten, dass ..?“.

Als im Oktober über das ZDF-Portal im Internet Karten für die Show gebucht werden konnten, schaute Widlicky mehrmals täglich in sein E-Mail-Postfach in der Hoffnung, dass bei ihm die von Thomas Gottschalk versprochenen Eintrittskarten ankommen mögen. Parallel versuchte ein befreundeter Supernasen-Fan aus Augsburg sein Glück, ergatterte über das Internet-Portal tatsächlich zwei Karten und bot Widlicky eine davon an.

Am Tag vor der Show kam endlich die ersehnte E-Mail von Tommy

Der nahm dieses Angebot – nach langem Zögern – letztendlich an. Doch als er am Tag vor der Show an den Bodensee fuhr, im Hotel eincheckte, in dem auch Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker erwartet wurden, kam um 12.25 Uhr endlich die ersehnte E-Mail „dass ich auf Tommy Gottschalks Gästeliste stehe (zwei Karten, zweite Reihe, Parkett)“. Noch am Abend, erzählt Widlicky weiter, hat er die beiden Star-Moderatoren ganz kurz erspäht – als sie nach zehn Stunden Proben ins Hotel zurückkamen.

Tags drauf, am Samstag, 19. November, hatte Widlicky endlich Gelegenheit zur direkten Kontaktaufnahme: Gegen 16 Uhr, erzählt der Schorndorfer, als Tommy im Hotel aus dem Aufzug trat, ging er auf ihn zu und sagte: „Servus, Tommy, ich bin der Tattoo-Mann!“ Darauf Gottschalk, der ihm zu guter Letzt auch noch eine Foto-Collage von Bildern vom Wörthersee signierte: „Ich weiß. Es gibt Gesichter, die vergisst man nicht.“

Dann ging’s zur Live-Sendung nach Friedrichshafen und danach wieder ins Hotel, wo Widlicky im Foyer auf Gottschalk gewartet hat, weil er unbedingt noch das berühmte Supernasen-Foto mit ihm nachstellen wollte. Gegen 1.30 Uhr kam er ins Hotel, hat draußen wieder wartende Fans mit Fotos und Autogrammen versorgt, sah Widlicky und gab ihm zur Begrüßung einen „High five“-Schlag. Widlicky gratulierte Gottschalk „zur tollen Sendung“ und als er ihm für die Freikarten danken wollte, rief der Showmaster seine Freundin und später noch einen Amerikaner aus seinem Team herbei und präsentierte ihnen das Supernasen-Tattoo auf Widlickys linkem Trizeps – direkt neben den Unterschriften von Bud Spencer und Terence Hill. „Wir hatten“, schwärmt Widlicky im Nachhinein, „auf jeden Fall kurz ‘ne Riesengaudi.“

Beim Supernasen-Dreh dabei in Velden am Wörthersee

Im Jahr 1982 war mit „Piratensender Powerplay“ die erste Folge der Supernasen-Reihe in die Kinos gekommen – zum Dreh des Dokufilms 40 Jahre später stand ganz Velden im Zeichen dieses 80er-Jahre-Klamauks. Für Stephan Widlicky eine super Gelegenheit, gleich mehrere seiner Kindheitshelden zu treffen: Im alten Casino, wo ein Supernasen-Museum eingerichtet war, begegnete er gleich am ersten Abend Schauspieler und Regisseur Otto Retzer („Ein Schloss am Wörthersee“) und hat bei dieser Gelegenheit auch Thomas Gottschalk und Mike Krüger zum ersten Mal am Wörthersee auf der Bühne erlebt.

Tags drauf stellten die beiden dann – vor einigen Hundert Fans – vor dem Schlosshotel in Velden das Buch „Die Supernasen und ihre Filme“ vor. Mit dabei: prominente Gäste wie die Serienschauspielerin Julia Kent, Drehbuchautor Erich Tomek und Schlagerstar Andreas Gabalier. Da Widlicky vom Filmteam als Extrem-Fan eine Stunde lang interviewt und so unverhofft Teil der RTL-Doku wurde, war auch er im Sommer zur Gala im Casino eingeladen – neben Stars wie Heino, Michael Winslow („Police Academy“) und Ottfried Fischer. „Dies war“, schwärmt Widlicky, „definitiv einer der schönsten Tage in meinem Leben.“

Diese Promis hat Widlicky schon getroffen

Und Stephan Widlicky hat reichlich Promi-Erfahrung: Siebenmal hat er Bud Spencer getroffen bis zu dessen Tod, viermal ist er Terence Hill hinterhergereist. Für ein Treffen mit Sylvester Stallone ist er vor dreieinhalb Jahren extra nach Los Angeles geflogen. Und im Sommer ging’s nach Velden am Wörthersee. Dort hat sich Stephan Widlicky im Casinohotel eingemietet – und dann lief es für ihn wie geschmiert: Direkt nach dem Interviewtermin hatte er Gelegenheit, Michael Kraiger, den Geschäftsführer der Produktionsfirma, kennenzulernen, mit dem er ausgeheckt hat, sich das Konterfei der beiden Supernasen auf seinen linken Trizeps tätowieren zu lassen – von Lukas Schneider in Klagenfurt, für Widlicky „eine Koryphäe auf dem Gebiet Realistic und Portraits“.