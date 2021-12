Es ist traurig, aber es lässt sich nicht ändern: Schon im zweiten Jahr in Folge muss der CVJM-Gospelchor das Weihnachtskonzert absagen. Am 18. Dezember wollte „Chocolate“ die Stadtkirche eigentlich wieder mit fast 1000 Fans füllen, vergangene Woche haben die Sängerinnen und Sänger dann die Reißleine gezogen: „Auslöser“, so der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Nathanael Fuchsloch, „war unter anderem die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, größere Veranstaltungen abzusagen“. In