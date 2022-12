Schorndorfer Grüne: Wohlhabende Rentner sollen Energiepauschale weitergeben

Bei den ersten beiden Entlastungspaketen waren Rentner und Rentnerinnen leer ausgegangen, nun erhalten auch sie zum Ausgleich hoher Kosten eine Energiepauschale. Doch nicht jeder Rentner braucht die 300 Euro wirklich. Mechthild Dierlamm-Harth, Christel Brodersen und Peter Höschele vom Grünen-Ortsverband Schorndorf wollen das Geld Menschen schenken, die es nötiger haben als sie selbst.

„Viele Rentner haben genügend Altersruhegeld und brauchen die Energiepauschale gar nicht“, ist der Rudersberger Arzt Peter Höschele überzeugt. Dass die Bundespolitik die Pauschale mit der Gießkanne verteilt, kann er nachvollziehen – eine passgenauere Regulierung wäre zu aufwendig gewesen, meint er. Dafür, so seine Idee, sollten aber gut gestellte Rentner und Rentnerinnen das Geld eigenverantwortlich an Kinder und an Bedürftige weitergeben.

Auch die Miete kann ein Problem sein

Im Beirat des Ortsverbands der Grünen hat er mit seinem Vorschlag offene Türen eingerannt. Mechthild Dierlamm-Harth und Christel Brodersen, beide ebenfalls im Rentenalter, haben die Idee sofort aufgegriffen. Die Situation der Rentnerinnen und Rentner sei extrem verschieden, sagt Christel Brodersen. Nicht nur die Höhe der Rente, sondern auch die individuelle Wohnsituation spielten dabei eine Rolle. „Meine Rente ist nicht groß, aber ich wohne günstig“, sagt Brodersen. Auch sie ist überzeugt: „Das Geld sollte bei denen ankommen, die es brauchen.“

Das Geld soll möglichst vor Ort bleiben

Spendenmöglichkeiten gibt es viele, nach Meinung der drei Initiatoren sollte das Geld aber vor Ort ankommen und Menschen in der Stadt zur Verfügung stehen. Konkret schlagen die Initiatoren drei lokale Einrichtungen vor: den Kinderschutzbund Schorndorf, der mit seiner „direkten Familienhilfe“ Familien in der Region unterstützt, den Tafelladen und die Erlacher Höhe, die mit „Einzelfallhilfen“ armen Menschen in Schorndorf auch mal bei einer Stromnachzahlung aushilft. Unter dem Stichwort „Rentner/Rentnerin hilft“ soll die gespendete Energiepauschale bei den drei Einrichtungen verbucht werden und direkt bei den Bedürftigen ankommen.

Ein Appell mit der Hoffnung, dass sich viele anschließen

„Wir sehen unseren Aufruf als einen Appell und hoffen, dass sich viele anschließen“, sagt Peter Höschele. Rund 40.000 Menschen leben in Schorndorf, davon sind laut Stadtverwaltung etwa 9000 im rentenfähigen Alter. Im Rems-Murr-Kreis sind es mehr als zehnmal so viele, über 90.000 von ihnen sind 65 oder älter. „Wenn nur zehn Prozent von ihnen die 300 Euro spenden würden, wären das 2,7 Millionen Euro im Kreis“, rechnet Peter Höschele vor. Mit seiner Aktion will er auch einen Beitrag zum sozialen Frieden leisten: „Wir können nicht alles nach oben delegieren.“ Jeder einzelne sollte eine Gesamtverantwortung entwickeln und von seinem Überfluss abgeben.

Wohltaten nach dem Gießkannenprinzip

Dass die Kommunen unter Druck sind, während der Bund seine Wohltaten mit der Gießkanne verteilt, ärgert Mechthild Dierlamm-Harth derzeit besonders. Besonders kritisch sieht sie Unterstützungen wie Tankstellenrabatte oder die Strompreis- und Gaspreisbremse, die großzügig auf alle Bürger verteilt werden, egal wie wohlhabend sie sind. Energiesparen werde so nicht honoriert. „Wer viel verbraucht, wird auch noch subventioniert“, sagt sie „Das ist das falsche Prinzip. Es kann nicht sein, dass jemand seine Villa mit Pool mit Fördermitteln heizen kann, während öffentliche Schwimmbäder geschlossen werden.“