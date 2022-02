„Schau mal, die Schorndorfer Hexen.“ Die Passanten in der Innenstadt staunten nicht schlecht, als am Donnerstag gegen 15 Uhr in alter Tradition ein paar Narren in voller Montur auf dem Marktplatz aufkreuzten. Denn erst vor gut einer Woche hatten die Schorndorfer Hexen den traditionellen Rathaussturm noch pandemiebedingt abgesagt. Zwar ging es in diesem Jahr deutlich ruhiger zu als sonst, doch trotzdem wollten es sich die Narren nicht nehmen lassen, dem neuen OB Bernd Hornikel ihr