Schorndorfer Jugendmusikschul-Dirigent Martin Dennemarck geht in den Ruhestand

Ein Mann der Form. Als Dirigent des von ihm begründeten Sinfonieorchesters der Jugendmusikschule trat er bei dessen gefeierten Konzerten etwa in der Künkelin-Halle immer im Frack auf. Und brachte zugleich mit Leidenschaft die musikalischen Inhalte zum Leuchten und Glühen.

Die Rede ist von Martin Dennemarck, der 1987 als Geigenlehrer an der noch jungen Jugendmusikschule, die dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiern konnte, begann und bald „mit Leidenschaft“, wie Schulleiter Günter Neher in seiner Abschiedslaudatio sagte, die Arbeit mit dem großen Sinfonieorchester und dann mit dem Kindersinfonieorchester entwickelte und zu erstaunlichen Höhen führte.

Herzenssache Sinfonieorchester

Neher: „Für Sie war die Orchesterleitung niemals nur Verpflichtung, sondern immer eine wirkliche Herzenssache. Das Sinfonieorchester hat sich im Laufe der Jahre zum Flaggschiff und Aushängeschild unserer Jugendmusikschule entwickelt.“

Davon zeugen nicht zuletzt Konzertreisen in Schorndorfs Partnerstädte Kahla und Dueville, auch in Le Havre, Florenz und Pisa „haben wir“, so Neher, „als musikalische Botschafter der Stadt Schorndorf begeisternde Konzerte gegeben“. Und nun? „Nach 35 Jahren geht eine Ära zu Ende! Eine wirkliche Zäsur.“ Dabei, so der Schulleiter, „hinterlassen Sie ein gut bestelltes Feld und geben die Leitung beider Orchester an Ihren Kollegen Günter Martin Kost weiter.“

Zum Pressegespräch über seinen Abschied erscheint Martin Dennemarck ziemlich entspannt im Ringelshirt und kurzen Hosen. Kaum erkennt man den im Januar 63 Gewordenen wieder. „Meine Frau und ich planen ab der Sommerpause einen neuen Lebensabschnitt“, erklärt er. „Nach 35 Jahren hoher Verantwortung für Gestaltung und Durchführung von Konzerten ist das für mich notwendig.“ Und so hat sich das Paar ein nagelneues Wohnmobil angeschafft. „Ich hab’ Flugangst“, gesteht der wehend fliegende Musiker, „deshalb wollen wir gemeinsam im Wohnmobil Europa bereisen, ohne Termine. Darauf freu’ ich mich!“

"I did it my way"

Martin Dennemarck, geboren in Stuttgart, ist Spross einer traditionsreichen Musikerfamilie und hat das auch an seine Kinder weiter gegeben. Eine seiner großen Inspirationsquellen, erzählt er im Gespräch, sei Antonio Vivaldi mit seiner musikalischen Basisarbeit in Venedig gewesen. Man hört da bei ihm die aus historischen Quellen gespeiste Lust, man möchte sagen: Hoch-und Pop-Kultur versöhnende, pädagogisch-aufklärende, ja demokratisierende Musikarbeit heraus. Das geht und darf auch mit Frack gehen. Musik hat mit Anstrengung zu tun. Das hat Dennemarck seinen Schülerinnen und Schülern durchaus fordernd weitergegeben. Sie werden es zu schätzen wissen. Auch das ist sein Vermächtnis.

Am Ende seines Abschiedskonzertes setzte Dennemarck mit voller Absicht Frank Sinatras störrischen Selbstbehauptungs-Song „I did it my way“. Ja, auch er hat’s auf seine Weise gemacht und Spuren hinterlassen.