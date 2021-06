Gerade Kinder, so scheint es, sind in Zeiten der Pandemiebekämpfung oft zu kurz gekommen. Doch in der Kita Kunterbunt in Weiler zeichnet sich ein anderes Bild ab. Leiterin Laura Kauert erzählt, dass in ihrer Betreuungsstätte alles dafür getan wird, um den Kindern einen möglichst normalen Betreuungsalltag zu ermöglichen.

Schon lange herrscht in den Kindergärten und Kitas der Betrieb unter Pandemiebedingungen. Doch was bedeutet das konkret für die Betreuerinnen und Kinder? In der Kita