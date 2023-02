Schorndorfer Klinik-Freundeskreis: Seit 30 Jahren im Einsatz für Gesundheit

30.000 Euro im Jahr für Patienten und Personal: Das stellt der Verein der Freunde der Rems-Murr-Klinik Schorndorf bereit. Vor 30 Jahren gründeten Fritz Abele, Dr. Horst Springer, Wolfgang Frech, Wolfgang Kelch und Karl-Adolf Klemm den Verein. An der damaligen Zielsetzung hat sich bis heute nichts geändert, wie der aktuelle Vorsitzende, Dr. Wolfgang Weigold, betont: „Allen Freunden des Vereins und auch mir persönlich liegt die Klinik in Schorndorf sehr am Herzen. Wir wollen mit unserem Einsatz dafür sorgen, dass sich Patienten in Schorndorf noch besser aufgehoben fühlen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die bestmöglichen Bedingungen für ihre wichtige Arbeit haben. Das treibt uns jedes Jahr aufs Neue an.“

Hierzu könne man jedes Jahr im Schnitt 30.000 Euro für Patienten und Personal einsetzen. „Mit diesen Mitteln konnten wir beispielsweise die Räumlichkeiten für das Eltern-Kind-Zentrum ausstatten, den Patientengarten neu gestalten und Sachmittel für viele Abteilungen beisteuern“, so Dr. Weigold.

Für Pflegedienst und Therapieteam

Über eine solche Sachspende im Wert von 30.000 Euro freuten sich zuletzt der Pflegedienst und das Therapieteam in Schorndorf. Die Hilfsmittel kommen unmittelbar den Patienten zugute, erklärt der Leiter des therapeutischen Teams, Adrian Wosnitza: „Die Hilfsmittel nutzen wir in unterschiedlichen Bereichen der Physiotherapie und Ergotherapie zum Beispiel nach operativen Eingriffen oder für Übungen bei Schlaganfallpatienten, die so schneller wieder ihre Selbstständigkeit erlangen können.“ Nachdem eine langjährige Kooperation mit einer externen Ergotherapiepraxis 2021 endete, musste das notwendige Equipment fortan selbst organisiert werden. „Gerade deshalb ist der Beitrag des Freundesvereins so wichtig. Wir konnten damit auf einen Schlag viele Hilfsmittel beschaffen, die für unsere Behandlungen unverzichtbar sind“, sagt Wosnitza.

Das langjährige Engagement für die Rems-Murr-Klinik Schorndorf kommt auch bei den Mitarbeitenden sehr gut an. Der Freundesverein habe in den vergangenen Jahren immer wieder Spenden für das gesamte Personal organisiert. Dazu gehörten beispielsweise Kinogutscheine, Gutscheine für die Landesgartenschau und Schulungen. „Aktuell kam auch ein digitales Übersetzungsgerät dazu, damit die Kommunikation und Aufklärung mit unseren Patienten und Angehörigen aus unterschiedlichen Nationalitäten sichergestellt werden kann“, berichtet der Leiter des Pflegedienstes, Giancarlo Cannavò.

250 Mitglieder wurden gewonnen

Der gemeinnützige Verein wurde am 2. Februar 1993 gegründet, um die Klinik in Schorndorf zu unterstützen und damit die öffentliche Gesundheit in der Region zu fördern. Während des 30-jährigen Bestehens wurden mehr als 250 Mitglieder gewonnen: Bürger und Bürgerinnen, lokale Firmen und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Nach Angaben des Vereins wurden bis heute mehr als 875.000 Euro für die Rems-Murr-Klinik Schorndorf generiert. Der Verein freut sich auch in seinem Jubiläumsjahr über neue Mitglieder.