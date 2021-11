„Muss das in diesen Zeiten sein?!“, fragt sich Regina Kring aus Plüderhausen. Die 46-Jährige hat einen Arzttermin am Mittwochmorgen in Schorndorf und blickt kopfschüttelnd über den Marktplatz. Noch ist nicht viel los: „Ich verstehe diese ganzen Debatten nicht, ob man einen Krämermarkt, Advents- oder Weihnachtsmarkt veranstalten soll oder nicht. Angesichts dieser erschreckenden Zahlen gehören solche Veranstaltungen bundesweit einheitlich abgesagt.“ Anders sieht das Ricardo Descenaro: „Ich