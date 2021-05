Stefanie Grünes und Katharina Stopper vom Kulturforum sprühen geradezu vor Verwirklichungsfeuer. Beim Pressetermin in der Q-Galerie stellen sie all die Projekte vor, die in coronaverhangenen Zeiten im Büro und den verschiedenen Sektionen geplant worden sind und nun bald ans Licht der Öffentlichkeit sollen. Live, in echt, zusammen mit anderen erlebbar!

Nach einer langen Zeit, während der alles verschoben, abgesagt wurde oder nur in körperlos digi-vegetarischen Kanälen spukte, soll es