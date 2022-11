Schorndorfer Kunst- und Freizeitmarkt: Welche Angebote gefragt waren

Kein Vertun: Der Winter kommt und mit ihm stark gestiegene Heizkosten und reduzierte Zimmertemperaturen. Und wer hätt’s gedacht? Weihnachten steht wieder vor der Tür. Ach ja! Und was hat das mit dem Kunst- und Freizeitmarkt zu tun? Einiges!

Denn dort wurden den Besuchern an vielen Ständen unwiderstehliche Angebote zur eigenen körperlichen Wärmedämmung in den bevorstehenden kalten Monaten gemacht, um sich kuschelwarm in den dann hoffentlich wiederkommenden Frühling im nächsten Jahr zu retten.

Hier gab es handgestrickte Wollmützen in allen Farben und Größen; Schals sowohl aus eleganter Seide wie hautschmeichelnden Stoffen; und dazu noch die reizendsten Wollpantöffelchen für den häuslichen Fußboden, falls die Bewohner unter einem die Heizung ganz abgestellt haben sollten.

Energiesparende Weihnachtsgeschenke

Höchst willkommene Weihnachtsgeschenke also, so praktisch wie energiesparend! Aber ein bisschen Glanz, Luxus und Verwöhnung darf man sich in diesen grauen Zeiten ja wohl gönnen. Auch dazu wurden die zahlreichen Kaufwilligen des Marktes geradezu verführerisch eingeladen.

Es gab schillernden Schmuck, Boxen aus Papier, Merino-Wolle zum Selber-Stricken, reizende Baby-Kleidung, kunstvoll filigran geflochtene Körbe, Kerzen in vielen Variationen, feinste Seifen - etwa aus Rosenmilch - sowie Adventskränze und prachtvoll glitzernde Glaskugeln für den Weihnachtsbaum.

Zufrieden zeigte sich denn auch die Organisatorin Maria Wolf mit dem Zuspruch des Publikums. Sie gibt zu, dass sie wegen der „jetzigen Situation“ Bedenken hatte. Aber, sagt sie, „die Leute wollen wieder was sehen. Der Bedarf ist da“. Die Einstellung sei: „Wir gönnen uns was Schönes. Wer weiß, was nächstes Jahr kommt.“

Die meisten der Aussteller, sie kommen aus der ganzen Region, sagt Maria Wolf, sind von Anfang oder seit langem dabei. Immer mal werde ausgewechselt, damit es nicht langweilig werde. Und das gelingt.

Eine gewisse Zurückhaltung gegenüber früheren Jahren spürt dagegen Lisa Ilg aus Ellwangen, die mit den Keramiken ihres Mannes Gerhard einen Stand unterhält: „Spannend, die Zeit, für jeden“, sagt sie eher nachdenklich.

Am Glaskugelstand war indes zu lesen: „Nimm dir Zeit zu träumen. Es ist der Weg zu den Sternen.“