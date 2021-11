Noch ist die Alarmstufe nicht erreicht – und schon werden Forderungen von Schulleitern und Landeselternbeirat laut nach einer einheitlichen Maskenpflicht an den Schulen. Und obwohl Kultusministerin Theresa Schopper (Bündnis 90/Die Grünen) einer generellen Maskenpflicht zum jetzigen Zeitung eine Absage erteilt, hat Markus Wasserfall, Schulleiter am Max-Planck-Gymnasium, diese angesichts einer „massiv ansteigenden Inzidenz im Rems-Murr-Kreis“ am Donnerstag, 11. November, kurzfristig wieder