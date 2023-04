Schorndorfer Naturkinderladen „Liebevoll“: Darum sind die Schaufenster zugeklebt

Sein Versprechen, das der frühere Betreiber des Naturkinderladens „Liebevoll“ in Schorndorf, Kagan Zinner, dem Leiter des Eigenbetriebs Tourismus und Citymanagement („TuC“), Lars Scheel, vor einigen Wochen gab, hat er eingehalten: Die Bestuhlung und die Tische, die eng in den überdachten Bereich der Ladenfläche zusammengestellt wurden, sind nun verschwunden. Aber nicht nur das: Derzeit lässt sich schwer erahnen, wie es im Innern des Naturkinderladens „Liebevoll“ am Marktplatz 9 aussieht – denn die Schaufenster sowie der Eingangsbereich sind komplett zugeklebt.

Das sagt Vermieter Alfred Borck

Laut Vermieter Alfred Borck habe der Naturkinderladen-Betreiber Kagan Zinner das Geschäft in der vergangenen Woche leer geräumt. „Eine verzwickte Angelegenheit“ sei es nach wie vor, gibt Borck zu. So einfach könne er gar nicht sein eigenes Haus betreten, was den Laden betreffe. Wie es rechtlich weitergehe, wisse er noch nicht. Im Moment befinde sich noch einiges an Müll in den Räumen – auch in Bereichen, die von Zinner gar nicht angemietet waren.

Schwierig, den Kontakt herzustellen

Borcks Anwalt hatte des Öfteren versucht, Kagan Zinner telefonisch zu erreichen. „Aber er reagierte nicht“, so der Vermieter. Alfred Borck hatte in der Zwischenzeit auch Kontakt mit dem Insolvenzverwalter, der bestätigte, dass es nicht einfach sei, Kagan Zinner zu kontaktieren beziehungsweise zu erreichen. „Aber laut dem Insolvenzverwalter spreche nichts dagegen, dass ich das Ladengeschäft wieder vermieten könnte“, so Borck. Ganz so einfach sei das aber alles nicht nach jetzigem Stand.

Insolvenzantrag zum 1. Juli 2022 gestellt

Wie berichtet, läuft ein vorläufiges Insolvenzverfahren gegen die Firma „Liebevoll – der Naturkinderladen GmbH“ und nicht gegen Kagan Zinner persönlich. Dieses Verfahren „wurde von uns angestoßen“, sagte Zinner vor geraumer Zeit. Dies allerdings bestätigte das Insolvenzgericht Aalen nur teilweise, denn von der GmbH liege kein Eigenantrag vor, sondern nur ein Fremdantrag, zu dem man generell nichts sage. Fakt ist: Zum 1. Juli 2022 wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Und infolgedessen hätten rein rechtlich gesehen im „Liebevoll“ seit 1. Juli keine Geschäfte mehr gemacht, beziehungsweise Verkäufe getätigt werden dürfen. Was die „offenen“ Gutscheine betrifft: Kagan Zinner hatte extra die Mailadresse liebevoll.schorndorf@gmail.com eingerichtet, damit sich betroffene Kundinnen und Kunden melden konnten (wir berichteten). Daraufhin schrieb unter anderem eine Kundin der Redaktion, sie habe schon vor den erschienenen Artikeln in den Schorndorfer Nachrichten mehrfach versucht, „jemanden vom Laden zu erreichen“, und dies erfolglos. Selbst auch mit der neuen Mailadresse habe niemand reagiert.

Als die Redaktion bei Zinner nachhakte, kam die Antwort, dass die besagte Kundin erst am Vortag die erste Mail gesendet habe, eine andere Mail habe es nicht gegeben, „auch nicht im Spam“. Die 38-jährige Kundin meldete sich daraufhin nochmals in der Redaktion, dass jetzt auch sie eine Antwort erhalten habe. Sie hofft nun auf ihr zurücküberwiesenes Geld. Laut Zinner hätten sich noch vier weitere Kunden gemeldet und ihre Beträge überwiesen bekommen.

Die verbliebenen Kinderautos, die ebenfalls vor geraumer Zeit vor dem Laden standen und die Kagan Zinner für die Kinderrennbahn in Verwahrung hatte, sollen nach seiner Aussage dem Citymarketing überlassen werden. „Er möchte uns diese nach Ostern vorbeibringen“, so „TuC“-Leiter Lars Scheel.