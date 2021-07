Wie an den Schulen trotz drohender Delta-Variante im Herbst und Winter Präsenzunterricht stattfinden kann und die Kinder nicht wieder bei offenen Fenstern im Unterricht bibbern oder womöglich zu Hause im Fernunterricht sitzen müssen – in die Debatte um diese Fragen ist endlich Bewegung gekommen. Und sie ist da angelangt, wo sie auch hingehört: Am Donnerstag hat sich – nach dem Auftakt im Technischen Ausschuss – auch der Verwaltungs- und Sozialausschuss mit dem Thema Luftfilter für Schulen