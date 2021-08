Einen Dorfplatz, einen nachhaltigen Garten, einen Backtreff, einen Begegnungsraum, Kultur an der Kelter, Wohnen für Senioren, eine Basketball-Gruppe: Sage keiner, die Menschen in den Ortsteilen hätten keine Ideen für sich und ihre Wohnorte. Am 1. Juni war das Konzept für Ortschaftsentwicklung angelaufen, jetzt hat Christian Bergmann, Fachbereichsleiter Familie und Soziales, ein erstes Resümee gezogen. Die Gespräche zwischen Ortschaftsrat und Verwaltung seien engagiert vonstattengegangen,