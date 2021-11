Die Corona-Infektionszahlen schießen in ganz Deutschland durch die Decke und bringen viele, bereits überwunden geglaubte Probleme zurück. Denn nicht nur auf Intensivstationen oder in Pflegeheimen wird die Lage von Tag zu Tag kritischer. Auch in den Schulen dominiert Corona erneut den Alltag. Zwar stellte die Kultusministerin Susanne Eisenmann einmal mehr deutlich klar, dass es keine Schulschließungen mehr geben soll. Jedoch ist in manchen Bundesländern schon von Wechselunterricht die Rede.