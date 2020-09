Was für ein erlesenes Konzertprogramm mit Alter Musik. Welch grandiose Versammlung exquisiter Musiker. Bestes Wetter. Dazu ein exotisch-heimeliger Spielort mit der Falzerei im Röhm. Alle sieben Doppelvorstellungen waren ausverkauft. Am Ende ein mehr als beglücktes Publikum und ihren Applaus still strahlend genießende Künstler.

Die Sommerkonzertreihe Alte Musik 2020 war ein voller Erfolg. Entsprechend stolz, erleichtert und entspannt konnte man beim Abschlusskonzert denn auch die