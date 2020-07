Kinder, die in Kindergarten oder Schule bei der kleinsten Frustration ausflippen. Menschen mit Behinderung, die aus Unsicherheit immer und immer wieder die gleichen Fragen stellen; die zwar in einer Werkstatt einfache Montagearbeiten ausführen können, in ihrer Affektregulierung aber auf der Stufe eines Säuglings stehengeblieben sind. Solchen Verhaltensweisen, denen bisweilen noch immer böser Wille unterstellt wird, versuchen Ulrike Luxen und Dr. Barbara Senckel, mit einem